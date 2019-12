Rassegna d’arte “Il Natale dei popoli” all'Auditorium Valdese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’arte è integrazione, in tutte le sue forme, senza spazio e senza tempo e l’artista nella sua essenza di pittore, scultore, poeta è protagonista della rassegna d’arte “Il Natale dei Popoli”. Sotto la direzione dell’artista poliedrica, Cavaliere dell’Arte Gabriella di Girolamo curatrice della collettiva, la mostra aprirà i battenti il 14 dicembre e sarà visitabile sino al 16 dicembre all’Auditorium Valdese, in pieno centro storico a Palermo, nei pressi di piazza Politeama.

Il Natale è alle porte ed è simbolo di fratellanza, si spiega attraverso l’arte, la cultura e le diverse tradizioni dei popoli, in un mosaico perfetto all’insegna dell’unità, della pace, dell’amore, della famiglia e della bellezza. In scena nella prescelta location 19 artisti con le loro opere: Ema Resart, Gabriella di Girolamo, Susanna Caracci, Noemi Messina, Carla Allegra, Rosa Fasano, Camillo Andretta, Loredana Andriolo, Vincenzo Michele Grimaldi, Angelo Battaglia, Vincent Mancino, Concetta Pillitteri, Pietro Longo, Jean Ingrasciotta, Anita Borino, Anna Zizzo, Fabio Riotta, Salvatore Di Girolamo, Rosalia Mangione. La Collettiva sarà inaugurata il 14 dicembre alle ore 16.00, alla presenza degli artisti. In apertura la prefazione del Dottor Mauri Lucchese, a seguire leggiadri versi di poesia interpretati da Ketty Tamburello, Rosa Fasano e Vincent Mancino, per sancire il nobile connubio tra la poesia e le opere in mostra, previsto rinfresco. La mostra è visitabile domenica 15 dicembre e lunedì 16 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00