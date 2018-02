Palermo raccontata ai bambini, un percorso a misura di piccoli al museo Salinas

Si ripete domenica 11 febbraio, alle ore 10.30, la visita di Guidamica al Museo archeologico regionale Salinas all’interno delle iniziative di “Palermo raccontata ai bambini”.

Un percorso a misura di bambino, guidati da Eloisa Lo Piparo, guida regionale, che condurrà dentro le storie più antiche della nostra civiltà occidentale, quelle dei miti, raffigurati nelle metope del tempio C ed E di Selinunte. Un viaggio nel tempo dove il racconto è il modo più immediato per imparare a conoscere il mondo degli uomini, attraverso i suoi miti. Contributo solo bambino 5 euro. Prenotazione obbligatoria. È possibile organizzare anche una visita per gli adulti, se si raggiungerà il numero minimo di 20 partecipanti con un contributo di 5 euro a partecipante.