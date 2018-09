Parata del Palermo Pride De*Genere: il Massimo sarà illuminato coi colori dell'Arcobaleno

Il Palermo Pride 2018 a settembre: non si è trattato di un rinvio né di una posticipazione ma di un “allungamento” dei lavori. Il Coordinamento Palermo Pride è infatti stato in campo per tutta l'estate con una serie di iniziative politiche, culturali e di spettacolo che, fino alla fine di settembre, mette al centro i temi dei diritti delle persone Lgbt+ e le elaborazioni dei relativi movimenti a partire dal tema scelto per quest'anno, cioè De*Genere. Si tratta di una riflessione collettiva che prova a creare confronto e dibattito politico sui temi delle differenze di genere nell'anno che nel mondo verrà ricordato per la fortissima presa di parola delle donne con il movimento del #MeToo. Sabato 22 settembre si svolgerà a Palermo la tradizionale parata. Si parte dal Foro Italico alle 15,30.

Il programma

Ore 15 (NH Hotel – Foro Umberto I)

Incontro tra il Coordinamento Palermo Pride, il sindaco di Dusselforf Tbomas Geisel e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando insieme al comandante di Proactiva Open Arms Riccardo Gatti.

Parata del Palermo Pride: De*Genere

Concentramento al Foro Italico alle 15.30. Dopo partenza dei carri, si prosegue lungo la carreggiata lato monte del Foro Umberto I e si volta a sinistra attraverso Porta Felice. Si prosegue per corso Vittorio Emanuele e si volta poi a destra per imboccare via Roma. Si volta ancora a sinistra in via Cavour e si raggiunge piazza Verdi dove il teatro Massimo si illumina dei colori dell'arcobaleno. In testa al corteo le Madrine Porpora Marcasciano e Letizia Battaglia sono seguite dal primo caro, quello del Coordinamento Palermo Pride.

Gli altri carri: Exit, Famiglie Arcobaleno, Assemblea contro la violenza sulle donne, Udu/Rete studenti medi, Animalisti e Taverna azzurra.

Dalle 20 (piazza Verdi)

Chiusura della parata con il Direttivo del Coordinamento Palermo Pride, con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e il sindaco di Dusseldorf con i rappresentanti delle Ong Sos Mediterranée e Proactiva Openarms e con Fausto Melluso in rappresentanza del Forum Antirazzista Palermo.

Dalle ore 21 (Palermo Pride Village)

Performance Drag a cura di Lady Greg e LaMik - Presenta Alessio Vinci

Dalle 22.30 (l'Atelier – via Michele Miraglia, 14)

Party After Parata a cura di Popshock e PartyNudo.

I djs: Marco Basciano, Francesco Ferragina, Lobo, Claudia Giannettino, Ivan Sutera, CKTC, Eva Ernst, e Pop_up Ecouter.