Palermo Pride, dal village alla tradizionale parata: tutti gli eventi in programma

Il Palermo Pride 2018 quest'anno è stato un Palermo Pride Fest che da giugno ha arricchito il cartellone di eventi cittadino con mostre, minifestival e incontri dedicati ai temi dei diritti delle persone Lgbt, che continua nelle due settimane centrali di settembre e che trova il suo culmine da giovedì 20 a domenica 23 settembre con il Palermo Pride Village e con la tradizionale parata, sabato 22.

Il Village apre le porte alla città giovedì 20 ed è allestito tra piazza Croce dei Vespri e piazza Sant'Anna ma anche altri sono gli spazi di contaminazione del Palermo Pride 2018: il Teatro Montevergini, il Teatro Atlante, Zona Franca, Spazio Franco e il Centro internazionale di fotografia. Le madrine del Palermo Pride 2018 sono la fotografa Letizia Battaglia e l'attivista, autrice e presidente del Movimento Identità Transessuale Porpora Marcasciano e quest'anno anche il Palermo Pride si fa padrino abbracciando le attività delle Organizzazioni non governative Sos Mediterranée e Proactiva Open Arms e testimone e sostenitore del Forum Antirazzista Palermo.

Il Palermo Pride 2018 a settembre: non si è trattato di un rinvio né di una posticipazione ma di un “allungamento” dei lavori. Il Coordinamento Palermo Pride è infatti stato in campo per tutta l'estate con una serie di iniziative politiche, culturali e di spettacolo che, fino alla fine di settembre, mette al centro i temi dei diritti delle persone Lgbt+ e le elaborazioni dei relativi movimenti a partire dal tema scelto per quest'anno, cioè De*Genere. Si tratta di una riflessione collettiva che prova a creare confronto e dibattito politico sui temi delle differenze di genere nell'anno che nel mondo verrà ricordato per la fortissima presa di parola delle donne con il movimento del #MeToo.

Nella tripla accezione del “de” latino: non solo a proposito di generi, ma anche a partire dai generi e, soprattutto, allontanandosi dai generi intesi come costruzioni culturali stereotipate. E il fortemente voluto gioco di parole sulla categoria della degenerazione, spesso usata come insulto contro le persone Lgbt+, che il Coordinamento invece rivendica orgogliosamente come strumento di liberazione dalle (etero)normatività. “Sabato 22 settembre, in - quasi - chiusura della lunga stagione dei Pride in Italia, la parata si svolge in concomitanza con un Pride Village al quale non abbiamo voluto rinunciare nell'anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura e di Manifesta12 - afferma il direttivo - che a Palermo stanno portando non solo turismo ma anche grande attenzione dal resto del Paese”.