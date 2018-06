Palermo Pride suona, orgoglio in piazza: la due giorni in occasione dei Moti di Stonewall

Due giorni per un minifestival in nome dei diritti: giovedì 28 e venerdì 29 giugno a partire dalle 17.30 e fino a notte fonda l'evento gratuito e aperto a tutti “Palermo Pride Suona - Orgoglio in piazza” si svolge tra piazza Magione e il Teatro Garibaldi di Palermo.

Presentazioni di libri, incontri, concerti, performance, dj set e party all'aperto per festeggiare insieme l'orgoglio di essere liberi in occasione della Giornata Internazionale dell'Orgoglio Lgbt (il 28 giugno) e dell'anniversario dei Moti di Stonewall (New York, 28 giugno 1969).