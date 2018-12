"Palermo on ice" si fa XL, al Giardino Inglese torna la pista di pattinaggio su ghiaccio

Divertente, natalizia ed extralarge. Al Giardino Inglese, anche quest’anno, torna la pista di pattinaggio su ghiaccio che da sette edizioni è ormai un appuntamento fisso per appassionati e non, coppie e single, curiosi, famiglie e anche turisti. Da sabato 8 dicembre “Palermo on Ice” riapre i battenti fino al prossimo 27 gennaio, colorando non solo il Natale ma l’inverno in città. E sarà l’unico. Quest’anno infatti l’unico pattinodromo su ghiaccio della città aperto a tutti sarà esclusivamente quello al civico 3 di via Duca della Verdura. Taglio del nastro nel giorno dell’Immacolata alle ore 10 insieme al sindaco Leoluca Orlando.

Una pista di quasi 1.000 metri quadrati su cui pattinare, interamente al coperto e sonorizzata grazie alla filodiffusione, sugella quella che è la prima pista palermitana di pattinaggio formato XL. La società che mette in piedi la grande manifestazione, la Big Ice, ha curato al dettaglio alcuni interventi permanenti nel plesso sportivo cittadino, come l’installazione di fari a led e la realizzazione di un giardino d’inverno al chiuso - adibito a sala da tè e allestito in collaborazione con l’azienda Sear - che sarà donato al Comune di Palermo. Dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica, così, bambini e adulti potranno indossare calzini monouso, cuffietta, pattini e casco per pattinare sul ghiaccio. Ad accompagnarli un pattinatore professionista.

Temperature fredde, grazie al ghiaccio che viene posato su una superficie di polistirolo espanso alta cinque centimetri che preserva la manutenzione del pavimento esistente, e abbigliamento pesante dunque per divertirsi pattinando. Tutti i pattini saranno igienizzati prima e dopo l’uso e avranno lame su misura. La tensostruttura, che nell’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura gode del patrocinio del Comune di Palermo, è realizzata con materiali ecosostenibili ed è dog-friendly grazie allo spazio curato da Verdezampa. Quasi due mesi tra sport e gioco, così, in cui bambini e non potranno imitare le performance delle star senza abbandonare i propri cani a casa.

Salti e piroette ma anche gusto, musica e beneficenza per una manifestazione che gode del supporto di Caffarel, Generali, My Es school, Sear, Cracolici azienda agricola, Verdezampa, Caffè Morettino e Pop Corn Caramel. Tra gli appuntamenti in programma il concerto gospel per festeggiare il Natale e il tradizionale “Cosplay on Ice”, il primo evento in Sicilia che vede i cosplayer, da Sailor Moon a Super Mario, pattinare sul ghiaccio. Spazio anche al cibo con il “Caffarel day”, dedicato all’azienda italiana leader nella produzione di prodotti al cioccolato, e il “Cannolo on Ice”, l’evento che porta in pista, direttamente dalla patria dei cannoli, Piana degli Albanesi, il dolce tipico della pasticceria siciliana.

Anche quest’anno, inoltre, il Babbo Natale di “Palermo on Ice” porterà i suoi doni ai bambini di una casa famiglia. Il doppio dello scorso anno: saranno 1.000 i biglietti gratuiti per l’accesso alla pista del Giardino Inglese, insieme ad altri gadget della Disney offerti dalla Big Ice. La pista rimarrà aperta ogni giorno fino a domenica 27 gennaio 2019, dalle 10 a mezzanotte (il venerdì, il sabato e la domenica apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 5 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 7 euro invece per un’ora di giri sul ghiaccio. A questa cifra si somma 1 euro per chi vuole pattinare servendosi dell’aiuto-pattino e 5 euro per avere lo slittino.