"Palermo narrata", la lettura spettacolo sulla Sicilia di Goethe al Teatro Daedalum

"Palermo Narrata " lettura -spettacolo

a cura di Rossana Dato

Giovedi 21 Novembre ore 17.30

La sicilia di Goethe

Dal diario "Viaggio in Sicilia"di Johann Wolfgang Goethe

Ideazione ,testi scelti e regia a cura di Rossana Dato

Voce narrante Ignazio Megna

L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello spirito. Qui è la chiave di ogni cosa. Fu questa la riflessione che fece il grande scrittore Goethe giunto in Sicilia durante il suo Viaggio in Italia. Scopriamo le emozioni mediterranee della prima tappa siciliana del suo viaggio in Sicilia: l'approdo a Palermo....

....Non saprei descrivere con parole la luminosità vaporosa che fluttuava intorno alle coste quando arrivammo a Palermo in un pomeriggio stupendo. La purezza dei contorni, la soavità dell'insieme, il degradare dei toni, l'armonia del cielo, del mare, della terra… chi li ha visti una volta non li dimentica per tutta la vita.....

Ingresso 3 euro