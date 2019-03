"Palermo festival", la danza è di scena al sul palco del Teatro Orione

Domenica 3 marzo alle ore 18:30 al teatro Orione di Palermo, si terrà il 5° concorso nazionale di danza classica e moderna per solisti, gruppi e passi a due, organizzato dall’associazione culturale “Palermo Festival” presieduta da Roberta Basile. Sabato 2 marzo, in occasione dell’11° progetto stage studio “Palermo Festival”, i danzatori di numerose scuole di danza parteciperanno agli stage formativi presso la scuola di danza “A.S.D Balletto di Palermo” in via Emilia, 81. Al teatro Orione, sabato 2 marzo, si svolgeranno le fasi eliminatorie del concorso. E domenica 3 marzo la serata di gala.

Sul palcoscenico i ballerini di numerose scuole di danza del territorio siciliano, e non solo, si esibiranno nelle loro discipline con coreografie che saranno giudicate da una commissione composta da esperti e tecnici del settore. In giuria la ballerina e coreografa Mediaset Maria Zaffino, il danzatore e coreografo internazionale, giudice e docente nei più grandi concorsi e stages internazionali Damiano Bisozzi e il Primo Ballerino del Teatro dell'Opera di Roma e docente presso la Scuola di Ballo dello stesso Teatro, il maestro Giovanni Rosaci. Solisti, gruppi e passi a due saranno premiati nelle loro categorie e discipline.

La manifestazione nasce con l’intento di valorizzare e promuovere i talenti locali e ai più meritevoli secondo la giuria saranno assegnate borse di studio che permetteranno ai danzatori di curare stili e perfezionare tecniche con insegnanti e ballerini professionisti. Le borse di studio saranno offerte dal maestro Damiano Bisozzi e dai direttori Simona Brazzo e Andrea Volpintesta presso la compagnia Jas art Ballet Junior. Borsa di studio inoltre dall’Aid per un anno del valore di 10 mila euro. La maestra Maria Zaffino assegnerà borse di studio al 100% presso la scuola di danza MCM Dance Academy. Borsa di studio sarà offerta anche dal maestro Giovanni Rosaci presso l’Accademia Codarts di Rotterdam. Il maestro Alex Atzewi offrirà borse di studio presso il suo centro professionale di danza contemporanea “Apad” di Modena.

Il presidente dell’Associazione culturale Palermo Festival assegnerà borse di studio per stage e concorso al 50% e al 100% , e in particolare 5 borse di studio open al 100% durante gli stage, per il prossimo stage studio. Durante la serata finale, che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane, saranno assegnati inoltre, il Premio solista oro e il Premio Gruppo oro. Ospite della serata, direttamente dalla trasmissione “Sicilia Cabaret”, l’amatissimo rapper “Akiz”.

Direttore artistico della manifestazione e vicepresidente dell’associazione “Palermo Festival” era il noto coreografo Marco Garofalo, scomparso nell’aprile 2018. “Marco credeva molto in questo progetto, riponeva in me grande fiducia e io di questo gli sarò grata per sempre” - spiega Roberta Basile - Insieme abbiamo deciso di fondare “Palermo Festival. Abbiamo collaborato per 8 anni e io da lui ho imparato molte cose. Sono sicura che Marco da lassù sarà contento di vedere che io sto continuando il nostro percorso”.