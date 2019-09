"Palermo di corsa con il 46°", l'allenamento all'alba insieme ai militari dell'esercito

L’Esercito e la città di Palermo si allenano insieme. Il prossimo 6 settembre, con partenza da Piazza del Parlamento, si effettuerà l’allenamento di corsa “Palermo di corsa con il 46°”.

L’evento, promosso dal Comando Forze Operative Terrestri di Supporto in Verona e organizzato dal 46° reggimento trasmissioni é aperto a tutti ed è finalizzato a consolidare i rapporti fra comunità civile della Città di Palermo e i militari dell’Esercito Italiano e “vivere” insieme il Percorso Arabo-Normanno (Patrimonio dell’Umanità).

L’evento avrà luogo il 6 settembre 2019 alle 05.30 (ritrovo ore 05.00) con partenza da Piazza del Parlamento (zona antistante l’ingresso del Comando Militare Esercito “Sicilia”), su un percorso “a traffico aperto” nel centro città su un itinerario di 5 e 10 chilometri per venire incontro ad ogni grado di allenamento.

L’iniziativa si svolgerà per la prima volta e contemporaneamente in 27 città italiane, da Bolzano a Palermo, sedi dei comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto, in collaborazione con Enti locali e associazioni sportive e vedrà la partecipazione di circa 10.000 tra militari e civili.