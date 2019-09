Palermo Comic Convention: fumetti, games, cinema e new media alla Fiera del Mediterraneo

Dal sodalizio con la manifestazione Cospladya Comics & Games, prima in Sicilia, nasce Palermo Comic Convention: Salone Internazionale del Fumetto, Games, Cinema e New Media, giunto alla sua quinta edizione e confermato come uno dei principali eventi italiani dedicati alla Pop Culture. La manifestazione è a Palermo dal 6 all'8 settembre nei padiglioni della Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Tutti i giorni l’apertura è prevista per le ore 10 e la chiusura per le ore 22. Le aree espositive all’interno dei padiglioni chiudono alle ore 20. Il biglietto giornaliero costa 10 euro mentre l'abbonamento 25. I botteghini sono situati all’ingresso nord, in Piazzetta Nelson Mandela, angolo via Anwar Sadat ed aprono 30 minuti prima dell’orario di apertura. Ricordiamo che è possibile acquistare online il biglietto per evitare lunghe code.

Il Salone nasce nel 2015 da una felice intuizione di Alessio Riolo e Antonio Scuzzarella in seguito alla collaborazione con la storica manifestazione Cospladya Comics & Games, ideata da Aura Nuccio (2009).

Venerdì 6 settembre

[ 11:00 ] Indovina la Canzone – Karaoke Edition

Un contest organizzato da Gabriele Juri Giambanco, con la partecipazione del pubblico

[ 12:00 ] Karaoke Contest

Un contest organizzato da Gabriele Juri Giambanco, con la partecipazione del pubblico

[ 15:00 ] Live Music con Radioanimati

[ 16:00 ] Para Para Maid a cura di Maidolls Team Nyan

[ 17:00 ] Contest “Chi vuol esser Turbonerd?” organizzato e condotto da Giorgia Vecchini

[ 18:00 ] Conferenza sul doppiaggio “Dubber – The New Generation”

Conferenza con Alex Polidori, Sara Labidi e Giulia Tarquini, moderata da Diego Catania con l’introduzione di Silvio Testa. Interviene Claudia Sabella: Elpìs Casa Editrice.

Opening a cura di Jackals Cheer Team.

[ 20:30 ] Lightsaber Academy – the Show: ripercorriamo insieme l’avvincente storia di Star Wars, fra luci e spade laser, a cura di Associazione Lightsaber Academy Palermo. Presenta: Silvio Testa.

[ 21:30 ] Concerto serale “Zero to Hero” Cover Band. Presenta: Silvio Testa.

Sabato 7 settembre

[ 11:00 ] Disney Quiz organizzato e moderato da Art Factory

[ 12:00 ] “Facebook & Cosplay”: Come trasformare la passione per il Cosplay in un vero e proprio lavoro grazie a Facebook a cura di Facebook’s Wonderland

[ 15:30 ] Giorgio Vanni, firmacopie (area palco)

[ 16:00 ] K-Pop Contest a cura di Pretty Guardian Cafè, introdotto da Marco Mondì

[ 17:00 ] Cosplay Contest Disney, presentano: Silvio Testa e Giorgia Vecchini.

Opening a cura di Jackals Cheer Team

Intermezzi:

NerdAttack Live Show!

Jackals Cheer Team on stage

Contest “Chi vuol esser Turbonerd?” organizzato e condotto da Giorgia Vecchini

[ 19:15 ] Premiazioni Gara Cosplay

[ 20:00 ] Spettacolo “Principe Alì” a cura di Associazione ArtFactory

[ 21:00 ] Giorgio Vanni Live

Domenica 8 settembre

[ 11:00 ] Giappone: pubblicità strane e dove trovarle

Una conferenza organizzata da Gabriele Juri Giambanco, con la partecipazione del pubblico

[ 12:00 ] Live Music con Radioanimati

[ 14:30 ] Contest “Chi vuol esser Turbonerd?” organizzato e condotto da Giorgia Vecchini

[ 15:00 ] “Instagram & Cosplay”: come trasformare la passione per il Cosplay in un vero e proprio lavoro grazie a Instagram a cura di Facebook’s Wonderland

[ 16:00 ] FREAKs (short version): apertura Gara Cosplay a cura di Associazione ArtFactory

[ 16:30 ] Cosplay Contest Open, presentano: Luca Panzieri e Chiara Madonia

Intermezzi:

Jackals Cheer Team on stage

Intervista / intervento Kevin McNally. Presentano Luca Panzieri e Chiara Madonia.

Team Nyan on Stage. Presentano Luca Panzieri e Chiara Madonia

Warrior’s Crew on stage

[ 20:00 ] HERO – Spettacolo di Mentalismo, con Paolo Tinnirello, regia di Matteo Volpe

[ 21:00 ] Premiazioni Cosplay Contest

[ 22:00 ] Ringraziamenti e cerimonia di chiusura a cura di Epicos