Palermo Comic Convention, il salone del fumetto alla Fiera del Mediterraneo

Dopo il successo del 2017, con trentamila visitatori, ritorna con una quarta edizione ancora più ricca il Palermo Comic Convention, il salone dedicato al fumetto, ai games, al cinema e ai new media. Il festival sarà ospitato dagli spazi della Fiera del Mediterraneo (Via Anwar Sadat, 13) dal 14 al 16 settembre (da venerdì a domenica dalle 10 alle 24). Tre giorni di eventi e ospiti, con nuovi spazi e aree, come nella tradizione consolidata di questo salone.

Il quartiere generale del fumetto sarà nel padiglione 20, dove si conferma la presenza dei principali editori italiani del settore, tra questi 001 Edizioni, Shockdom, RW Lion, 9L, Edizioni BD, Hikari, Panini, Planet Manga, Walt Disney, JPOP eTunuè. E da quest’anno due nuovi arrivi, la Bao di Zerocalcare e Ortolani e la Yamato Video. Sono decine gli autori di fumetti di questa edizione, due gli ospiti internazionali. Dal Giappone arriva Shintaro Kago, uno dei maestri del manga più controversi, che sarà anche celebrato in una mostra che mostrerà il suo genio creativo; confermata la presenza dell’inglese David Lloyd, uno degli autori di V for Vendetta. Tra gli ospiti italiani Giulio e Marco Rincione, gemelli di talento. Il primo è l’autore del manifesto del festival, il secondo è uno sceneggiatore di successo. Entrambi sono autori di Shockdom e Bonelli. Ci saranno anche Alessandro "Martoz" Martorelli, fumettista, illustratore e street artist, considerato tra i migliori talenti del panorama italiano e Ausonia, fumettista poliedrico, autore per Bonelli, Coconino e 001 Edizioni.

Nelle sale incontri invece arriveranno tre nuovi coinvolgenti format: i “Faccia a Faccia”, interviste agli autori senza rete; i #talkPCComics, dove i fumettisti coinvolti, da soli, davanti al pubblico terranno delle conferenze densissime sulla falsariga dei famosi #TED americani; e poi le MasterClass, laboratori tenuti da professionisti del settore del fumetto che, a differenza delle altre manifestazioni italiane, saranno completamente gratuiti. Da segnalare nel programma anche la conferenza per i 40 anni di Goldrake; la celebrazione in onore di Maison Ikkoku, il manga di Rumiko Takahashi e il concerto unplugged di Sergio Algozzino. Nell’area spettacoli, oltre alla classica Gara Cosplay, una delle più combattute in Italia, andrà in scena il World Cosplayer Contest, il panel con Leon Chiro, cosplayer di fama mondiale e sabato sera il concerto del cantante milanese pop-rock Giorgi Vanni, famoso per aver firmato diverse sigle tra cui quelle della serie giapponese Dragon Ball.

L’area cinema, oltre a un ricco programma di film e serie animate, ospiterà la star delle serie Tv e del cinema Tom Hopper. L’attore britannico, celebre per le interpretazioni nelle serie tv Merlin, DoctorWho, BlackSails e Il Trono di Spade incontrerà i fan nel weekend; Alessandro Rak presenterà il film Gatta Cenerentola arrivato fino agli Oscar; confermata la presenza dei doppiatori Angelo Maggi (voce di Bruce Willis, Robert Downey JR.) e Giulia Tarquini (Il Trono di Spade). Quest’anno si aggiunge ai consueti spazi del Salone il nuovo padiglione 16 di oltre 2500 metri quadri per dar spazio alla rinnovata area games, con la partecipazione delle principali società di giochi e che vedrà al centro la fiammanteE-SPORTS ARENA, un’area dedicata agli electronic sport con tornei per League of Legends, Overwatch Champions Tournament; Fortnite War Challenge. Da ricordare le decine di altri tornei nelle altre aree games (Tekken, Yu-Gi-Oh, Hearthstone, Fifa, scacchi, subbuteo, quiz a premi e tanti altri) dove si potrà giocare liberamente tutti i giorni e l’areaVirtual Reality.

Ci sarà anche un’area food, nella piazza di Palermo Comic Convention, davanti al padiglione 20 aperta fino a mezzanotte. Da segnalare anche l’area mostre, dove si esporrà una personale del mangaka Shintaro Kago, un’esposizione di Martoz sul suo nuovo graphic novel per la casa editrice Shockdome e una mostra di Rodovetri su Goldrake. Il Palermo Comic Convention si terrà dal 14 al 16 settembre, apre tutti i giorni alle 10 e chiude alle 24 con gli spettacoli e i concerti dell’area esterna, compresa l’area food; quest’anno i padiglioni allungheranno di due ore la loro apertura e chiuderanno alle 21. Giornaliero intero 10 euro (ridotto per i bambini sotto i dieci anni 5 euro), abbonamento di tre giorni 25 euro.