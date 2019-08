Palermo classica, alla Gam il piano di Joey Calderazzo e il violino della giapponese Ayana Tsuij

Dal pianista newyorkese Joey Calderazzo alla violinista giapponese Ayana Tsuij, promessa della musica internazionale che si esibirà con l’orchestra di Palermo Classica: due concerti alla Gam giovedì 8 e venerdì 9 agosto. Per chiudere domenica 11 allo Steri con la pianista tedesca Katharina Treutler.

Ritorna il grande jazz alla Gam: domani (8 agosto) alle 21 sarà la volta del Joey Calderazzo Trio guidato dal pianista americano e completato da altri due grandi musicisti come Piero Leveratto, uno dei contrabbassisti più importanti della scena italiana degli ultimi trent’anni; e da Roberto Gatto, considerato un mito da tutti i batteristi di ultima generazione e non solo.

Newyorkese doc, Joey Calderazzo, classe 1965, comincia a studiare il piano classico, e, spinto al jazz dal fratello Gene, prende lezioni da Richie Beirach frequentando anche la Manhattan School of Music e iniziando la sua carriera professionale al fianco di David Liebman e di Frank Foster. Dotato sin da ragazzo di grande brillantezza viene chiamato nel 1987 nel quintetto di Michael Brecker e con lui incide Tales from the Hudson e Two blocks from the edge. Incide a partire dal 1990 i primi dischi a suo nome e In In the edge lo troviamo a fianco di Jerry Bergonzi e Branford Marsalis e in To know one in Trio e’ supportato da Dave Holland e Jack De Jonnette. Quando nel 1998 muore il Kenny Kirkland, viene chiamato da Branford Marsalis a far parte del quartetto che comprendeva Eric Revis e Jeff Tain Watts e inizia con il sassofonista di New Orleans un sodalizio che continua sino ai nostri giorni. Pur rimanendo legato a codici stilistici appartenenti al post mainstream degli anni 80, Joey Calderazzo per gusto, brillantezza, spettacolarità, senso dello swing ma anche una certa profondità che gli hanno consentito interessanti esplorazioni in ambito armonico, è uno dei pianisti più amati e conosciuti al grande pubblico per via delle sue collaborazioni con i citati assoluti giganti del j-azz moderno. Biglietti: 15,50/12,50 e 8 euro.

Venerdì 9 agosto sempre alle 21 alla GAM, si ritorna al cartellone principale dei grandi concerti classici: con il debutto palermitano di un piccolo “gioiello” del Sol Levante: Ayana Tsuji è una dei giovani violinisti più promettenti del Giappone. , Accompagnata dall’Orchestra da camera Palermo Classica, metterà a confronto le descrittive Quattro Stagioni op.8 di Vivaldi con le Stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla. Nata a Gifu nel 1997, Ayana ha iniziato a suonare il violino a 3 anni. Ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Montreal 2016, ed altri 5 premi. Attualmente è iscritta al Tokyo College of Music, dove ha studiato con Kenji Kobayashi, Toshiko Yaguchi, Kimiko Nakazawa, Machie Oguri e Koichi Harada. Il suo CD di debutto con Warner Classics, con una selezione di brani tratti dalla sua performance al Concorso di Montreal del 2016, è stato pubblicato nell'aprile 2018, quando ha anche ricevuto il 28° Idemitsu Music Award. Ayana Tsuij suona un Guadagnini del 1748, violino in prestito dalla Yellow Angel NPO Corporation.

Biglietti: 25/19/15 e 10 euro.

Per chiudere domenica 11 agosto nel cortile dello Steri con un recital della pianista tedesca Katharina Treutler, colei che nel 2015 con la London Symphony Orchestra, ha inciso le musiche per la celebre saga di videogame Final Fantasy. La giovane persuasiva e magnetica pianista tedesca proporrà le trascrizioni per pianoforte di Ferruccio Busoni, Franz Liszt e Alexander Siloti. Franz Liszt si ripropone con la parafrasi dal quartetto del Rigoletto, l’occulto si svela con Le Sabbat di Clara Schumann. Filtro di tutti i mondi, l’amore che unisce Robert Schumann, Franz Schubert e Liszt. Solista di spicco con orchestre importanti, Katharina Treutler è nata a Erfurt e studia il piano dai 7 anni. Ha continuato i suoi studi al Tokyo College of Music e a Parigi, dove è stata allieva di Jacques Rouvier a Parigi. Tra il 2011 e il 2013 è stata allieva di Dmitri Bashkirov alla Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid, di Eric Le Sage all'Università di Musica di Friburgo. Dal 2016 insegna musica all'Università di Musica e Teatro "Felix Mendelssohn Bartholdy" di Lipsia. Katharina è un'artista Steinway e attualmente vive a Berlino. Biglietti: 14,50/11,50 euro.

I concerti inizieranno sempre alle 21. I biglietti sono acquistabili presso l'Accademia Palermo Classica in via Paolo Paternostro, 94; online sul circuito CiaoTickets.com; la sera stessa del concerto alla GAM. Info: 091.332208 | 366.4226337 | www.palermoclassica.it.