Palermo Classica, ai Crociferi il concerto della pianista russo-tedesca Kristina Miller

Terzo appuntamento per Palermo ClassicaWinter: per Santo Stefano (26 dicembre) alle 19,15 all’ex chiesa di San Mattia ai Crociferi, nel cuore della Kalsa, per la rassegna firmata da Girolamo Salerno, giunge una pianista dal curriculum eccezionale, che affianca alla tradizione russa classica, la curiosità della nuova scena berlinese.

Kristina Miller è figlia di due violinisti, padre russo e madre tedesca, che sin da piccola le hanno fatto amare la musica. “Nessuno mi ha mai chiesto cosa volessi fare da grande - sorride Kristina - è stato naturale iniziare a suonare”. Ed ecco quindi la piccola pianista iniziare lo studio dello strumento a cinque anni e debuttare ad otto con l’orchestra. La sua insegnante di russo Asja Rubina, a San Pietroburgo, conosceva personalmente Sviatoslav Richter, Emil Gilels e molti altri leggendari pianisti russi: è la fortuna di Kristina che entra in Conservatorio, poi alla Musikhochschule di Monaco, diventa allieva di Gerhard Oppitz e Johannes Kropfitsch. Nel novembre di due anni fa ha debuttato con la Berliner Philarmonie.

Per il concerto di PalermoClassica, Kristina Miller ha scelto di eseguire la “Sonata in La minore K 310” di Mozart, la “Ciaccona BWV 1004” di Bach-Busoni, la “Fantasia e Fuga in La minore per clavicembalo, BWN 904” di Bach per chiudere con la “Sonata per pianoforte n.2 in Re Minore, Op. 14” di Prokofiev. Biglietti: 15,50 euro.