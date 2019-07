Palermo Classica è anche jazz, alla Gam il concerto del The New York Gypsy All Stars

Il meglio del mondo gypsy per il secondo appuntamento per la sezione jazz del festival Palermo Classica: lunedì 29 luglio alle 21 alla Galleria d’arte Moderna, concerto del The New York Gypsy All Stars, una jazz band dallo spiccato carattere migrante che proporrà, musicalmente parlando, una serata coinvolgente e ricca di emozioni.

La formazione, di impostazione elettro-acustica, è nata alcuni anni fa a New York sotto la guida del giovane macedone, virtuoso del clarinetto Ismail Lumanovski, che ha coinvolto nel suo progetto discografico oltre al tastierista olandese Marius Van den Brink, altri eccellenti musicisti dell’area balcanica: il turco Tamer Pinarbasi, talentuoso suonatore di kanun (la cosiddetta arpa araba), il bassista greco Panogiotis Andreu e il batterista turco Engin Gunaydin.

Il quintetto propone un sofisticato mix che spazia dalla world music al jazz e che unisce ritmi metropolitani, hip-hop e funk alla musica tradizionale balcanica, armena e indiana.

Prossimo concerto di questa sezione jazz nata con la direzione artistica di Toti Cannistraro, il 4 agosto, data che segna il ritorno a Palermo di Kurt Rosenwinkel Quartet, capitanato dal chitarrista americano completato dal pianista Aaron Parks, dal bassista Eric Revis e dal batterista Jeff Tain Watts.

I concerti inizieranno sempre alle 21. I biglietti per concerti della sezione JAZZ costeranno tra 15,50 e 8 euro. Sono acquistabili presso l'Accademia Palermo Classica in via Paolo Paternostro, 94; online sul circuito CiaoTickets.com; la sera stessa del concerto alla GAM.