Palermo Classica e "L'arte della guga" di Bach, al piano la tedesca Schaghajegh Nosrati

Monumentale. Non ci sono altri termini per descrivere “Die Kunstder Fuge” (L'arte della fuga) BMW 1080 di Bach. Un vero e proprio saggio di arte del contrappunto, giocato sul semplice tema in re minore elaborato secondo diverse tecniche; riconosciuto come una delle opere più complesse e articolate mai scritte, rimasta incompleta per la morte del grande compositore tedesco.

E una pianista del suo stesso Paese ha deciso di proporla in concerto: Schaghajegh Nosrati (Bochum, 1989), appena trentenne, con Bach ha già un rapporto molto particolare: per la tedesca Genuin Classics ha pubblicato il suo CD di debutto, nel 2015, registrando proprio “Die Kunstder Fuge” e due anni dopo, nel 2017, ha presentato il suo secondo impegno discografico suonando i concerti di Bach per pianoforte e orchestra con la Deutschen Kammerorchester Berlin.

Schaghajegh Nosrati ha scelto di proporre proprio il monumentale saggio di Bach per il suo concerto di Palermo Classica - domenica 2 febbraio, alle 19,15 a San Mattia ai Crociferi - preceduto da una breve anticipazione il 31 gennaio alle 19 al Grand Hotel Piazza Borsa. Biglietto: 14,50 euro. “È molto raro che una giovane musicista si dedichi alla musica di Bach come Schaghajegh Nosrati. Comprende e suona queste note con sorprendente chiarezza, purezza e maturità”. Sir András Schiff.

Nata a Bochum (Germania) nel 1989, Schaghajegh Nosrati ha imparato a suonare il pianoforte a quattro anni. Già a otto era allieva di Rainer Maria Klaas. Nel 2007 ha frequentato la Hochschule für Musik und Theater di Hannover come giovane allieva di Steen-Nökleberg e di Oakden dal 2008 al 2015. Si ispira al lavoro di Robert Levin, Angela Hewitt, Murray Perahia, Daniel Barenboim e Sir András Schiff. Ha vinto i primi premi al concorso per pianoforte rotariano di Essen (2006), al concorso per pianoforte Van Bremen a Dortmund (2007) e al concorso nazionale Bach per giovani pianisti a Köthen (2005). Nel 2014, ha vinto il secondo premio al famoso Concorso Internazionale di Bach a Lipsia.

Schaghajegh Nosrati si è recentemente esibita al Lucerne Festival, Berlin Philharmonie, Berlin Konzerthaus (con la German Chamber Orchestra Berlin), Vancouver Playhouse, Anneliese Brost Musikforum (con il Bochum Symphonics sotto la direzione di Steven Sloane) e al Beethovenhaus Bonn. Nel 2018 Schaghajegh Nosrati era in tournée con Sir András Schiff e la Cappella Andrea Barca, e l’anno precedente aveva debuttato in Cina.