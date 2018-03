Dal Medioevo al vintage in una fiera, a Villa Filippina torna il Palermo CIty Retrò

Doppio appuntamento al Parco Villa Filippina: sabato 10, dalle 16 alle 24, e domenica 11, dalle 10 alle 20 il parco ospiterà ben due eventi in contemporanea: Palermo City Retrò e il Villaggio Medievale.

Dopo la scorsa edizione, che ha fatto registrare più di tremila presenze, torna la mostra dedicata al vintage e al collezionismo: il Palermo City Retrò. Diverse le novità presenti in questo nuovo appuntamento. L’Associazione Artigianando allestirà circa trenta spazi espositivi dove gli avventori potranno trovare diversi oggetti appartenenti ad altro tempo, pronti ad arricchire le proprie collezioni e, perché no, a essere restituiti al loro utilizzo. Ci sarà uno spazio dedicato a macchine fotografiche d’epoca ancora funzionanti, altri a monili e abiti, a borse e cappelli, a mobilio, a piccole scatole di latta, lampadari Vintage. Ci saranno come sempre postazioni Jukebox, Flipper e Calcio Balilla, come sempre allestito da Cuningam, mentre Transea si occuperà dell’angolo dedicato ai vinili.

Domenica 11 sarà presente anche un angolo dedicato alla cultura grazie all’Associazione Amor Librorum, realtà unica in Sicilia e nel Meridione che si occupa di raccogliere, catalogare, collezionare, dal 2013, stampe antiche, libri rari e collezionismo cartaceo, esponendo materiali che sono parte essenziale della nostra storia culturale. Sul bellissimo prato della villa si potranno ammirare alcuni esemplari di Lambretta, la storica due ruote, grazie ai soci del Lambretta Club Sicilia, e alcuni dei modelli più belli di auto d’epoca del Veteran Car Club Panormus. Sempre Domenica sarà presente anche Barbudos Club (Barberia vintage) con un angolo particolarissimo dedicato allo Sciuscià lustrascarpe (ingresso alla fiera gratuito).

A completare il ricco programma di questo fine settimana, il parco rinnova la sua collaborazione con l’Associazione La Fianna e torna ancora più ricco, dopo il successo dello scorso Carnevale, il “Villaggio Medievale”. Saranno presenti nell’ampio prato e sotto i portici cinque botteghe, tra arcieri, cacciatori e cavalieri, e due Arene per i combattimenti. Un meraviglioso tuffo nel passato per adulti e bambini. Al Planetario, invece, a integrazione del percorso e delle attività del villaggio, si svolgeranno spettacoli dedicati ai miti celtici (ticket unico Villaggio e planetario 8 euro). In collaborazione con PPP Burgher sarà allestito una locanda medievale all’interno della quale si potrà, su prenotazione, ordinare piatti rigorosamente medievali (max 30 posti disponibili; ticket 15 euro)