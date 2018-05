Palermo capitale della cultura dell'unità e della fraternità: il programma dei Focolari

Venti anni fa Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari, riceveva dalle mani del sindaco Leoluca Orlando la cittadinanza onoraria di Palermo. Oggi, per Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, il Movimento rinsalda il legame con la città in nome dell’accoglienza e della fratellanza universale con un programma di eventi artistici, workshop e incontri nel segno del dialogo tra chiese e religioni. Il progetto si intitola “Palermo, capitale della Cultura dell’Unità e della Fraternità” in programma dal 12 al 14 maggio, ed è tra gli appuntamenti di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018.

In città per l’occasione arriveranno anche Maria Voce e Jesús Morán, rispettivamente presidente e co-presidente del Movimento dei Focolari; e Piero Coda, preside dell’Istituto Universitario Sophia (Loppiano - FI). Previsti anche workshop della band musicale internazionale Gen Verde , formata da 22 artiste provenienti da 15 diversi Paesi, per coniugare multiculturalità e musica, divertimento e fraternità. La band si esibirà anche in un concerto aperto alla città.