Fieravecchia, "Palermo ammucciatu" in un reading sul genio che protegge la città

Giornata di chiusura di Fieravecchia da Spazio Arèa in piazza Rivoluzione. Domenica 6 gennaio alle 18,30 “Palermo ammucciatu”, reading di Alberto Samonà sul Genio.

Si intitola “Palermu ammucciatu” ed è un reading di Alberto Samonà, dedicato al Genio di Palermo, in programma domenica 6 gennaio, alle 18,30 nei locali di Spazio Arèa, in piazza Rivoluzione. Una lettura teatralizzata, che si svolgerà in occasione della giornata di chiusura di “Fieravecchia”, la manifestazione artistica organizzata dall’associazione Arèa dal nome della fiera che si svolgeva, fin da tempi antichissimi, nell’omonima area palermitana, limitrofa ai Lattarini, abitata da mercanti d’arme, di tele di alona, iuta, e canapa.

“Palermu ammucciatu”, scritto dallo stesso Samonà, è l’occasione per narrare il Genio, nume tutelare della città, ma spesso nascosto agli occhi di tutti, sconosciuto, nonostante nel capoluogo siciliano vi siano molteplici statue e dipinti, realizzati nei secoli per rendergli onore. Il Genio, protettore pagano di Palermo, giovane e vecchio al tempo stesso, è un simbolo di Palermo, anzi egli stesso si chiama Palermo, ed carico di riferimenti tradizionali ed esoterici, ma anche sociali e politici. Nei secoli ha rappresentato il Senato, ma anche il Popolo, i singoli e le comunità che vissero nei mandamenti civici.

Oggi viene dato per scontato, qualcuno ne celebra la figura, ma il suo significato è dimenticato, come nascosto, ammucciato, appunto. Egli però resta immobile a sovrintendere quartieri e genti di Palermo, a guardare con sguardo impassibile ma mai assente ciò che avviene nella città e ciò che combinano i suoi figli. Il reading sarà allietato dall’accompagnamento musicale di Emanuele Bruno. L’ingresso è libero.

Arèa è un laboratorio multidisciplinare unico che propone un'esperienza produttiva fattuale, con professionisti del settore. E’un luogo, aperto alla città, dove è possibile avere un approccio tecnico/pratico a tutte le arti attraverso il disegno, la modellazione plastica, la pittura, la fotografia, al restauro. Uno studio/officina munito di mezzi e strumenti tecnici.