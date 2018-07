Archi e ottoni dell’Orchestra Sinfonica con il trio Salvatore Bonafede, il concerto al Riso

Venerdì 6 luglio 2018, alle ore 21, per Palazzo Riso Jazz, è di scena il Trio Salvatore Bonafede con le sezioni d’archi e ottoni dell’Orchestra Sinfonica Siciliana dirette da Roberta Giuffrida. Sarà proposta l’opera Animals Suite, un sentito omaggio a tutti gli animali e alla loro relazione con l’uomo della quale si mettono in evidenza aspetti sociali, spirituali e culturali, come la creazione stessa della musica. E agli spettatori, il benvenuto con il “Wine and Street Food”.

Secondo appuntamento della rassegna Palazzo Riso Jazz, inserita nel programma estivo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Nella tardo-settecentesca cornice del palazzo ideato da Venanzio Marvuglia, venerdì 6 luglio 2018, alle ore 21, è di scena il Trio Salvatore Bonafede con le sezioni d’archi e ottoni dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretti da Roberta Giuffrida. Sarà proposta l’opera Animals Suite. Animals Suite. Musiche originali di Salvatore Bonafede che firma assieme a Roberta Giuffrida arrangiamenti e regia di un’opera, dedicata al mondo degli animali, che sfida i tradizionali canoni del concerto, combinando strumenti, suoni della natura e parole in una formula senza etichette che si contraddistingue per creatività e innovazione.

Attraverso un linguaggio (musicale e verbale) descrittivo, si alternano e si completano il trio di Salvatore Bonafede, con Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Armando Sciommeri alla batteria e l’Orchestra Sinfonica Siciliana in un originale ensemble diretto da Roberta Giuffrida, per un sentito omaggio a tutti gli animali e alla loro relazione con l’uomo della quale si mettono in evidenza aspetti sociali, spirituali e culturali, come la creazione stessa della musica.

Roberta Giuffrida. Cantante, compositrice, arrangiatrice e direttore d’orchestra è nata a Catania nel 1977 e studia pianoforte e chitarra. Laureata al Conservatorio di Trapani nei corsi Triennale e Biennale di Musica Jazz con specializzazione in canto jazz sotto la guida di Salvatore Bonafede con il quale collabora stabilmente in progetti didattici e musicali, tra i quali Journey to Donnafugata sulla rilettura delle musiche di Rota tratte dal film Il Gattopardo di Luchino Visconti, La Canzone a Broadway un sentito omaggio al Songbook Americano tratto dal teatro musicale di Broadway. E’ coautrice di due importanti testi di Armonia intitolati Grande Dizionario degli Accordi in due livelli editi da Volontè & Co. Ha ideato metodi didattici di Armonia e Improvvisazione Jazz per cantanti e strumentisti.

Salvatore Bonafede. Pianista e compositore, è nato a Palermo nel 1962. Inizia lo studio del pianoforte a otto anni e nel 1989 si diploma presso il Berklee College of Music di Boston. Tra il 1974 e il 1978 partecipa alle trasmissioni televisive “Sapere: il jazz in Italia”, “Chitarra e fagotto” e “Di jazz in jazz” dove suona con il proprio gruppo e con l’orchestra della RAI di Milano. Trasferitosi negli Stati Uniti nel 1986 collabora con Jerry Bergonzi con il quale compie due tournée in Australia e un seminario di jazz presso la Harvard University; contemporaneamente Bonafede fa parte dell’orchestra jazz della Brandeis University esibendosi nel circuito universitario del New England. Nell’89 si trasferisce a New York dove inizia l’attività di capogruppo; suona anche con la Vanguard Jazz Orchestra, Lew Tabackin, Dewey Redman e si esibisce alla Town Hall. Nel 1990 incide per l’etichetta giapponese Ken Music il suo primo lavoro come capogruppo e compositore, Actor-Actress, a capo di un quartetto con Joe Lovano, Cameron Brown e Adam Nussbaum. L’anno successivo, sempre per la stessa etichetta, una seconda registrazione lo vede impegnato con Marc Johnson e Paul Motian. Trasferitosi in Italia, Bonafede compie una lunga tournée europea (1997) e una italiana (2003) a fianco di Joe Lovano, partecipa allo spettacolo “Sinfonia dei due mondi” del regista Jérôme Savary e alle trasmissioni radiofoniche nazionali “Invenzioni a due voci”, “Jazz Club” e “I concerti del Quirinale”.

Nel 2004 viene pubblicato l’album Journey to Donnafugata, rifacimento delle musiche rotiane del film “Il Gattopardo”, comprendente Enrico Rava, John Abercrombie e Ralph Towner. Con Joe Lovano si esibisce a New York alla Town Hall per la manifestazione “The 2005 Nightlife Awards” e dal 2010 entra a far parte del suo Europa Quartet. Contemporaneamente incide due album interamente dedicati alle sue origini, Sicilian Opening e Itinerari Siciliani. Viene riconosciuto quale miglior nuovo talento nell’ambito del referendum “Top Jazz” (1991) indetto annualmente dalla rivista specializzata Musica Jazz e premiato per il migliore disco dell’anno (Ortodoxa, Red Records) dal quotidiano Il Foglio (2001) e da Musica Jazz (“Premio Arrigo Polillo” 2001). È docente di ruolo al Conservatorio di Palermo e autore del testo didattico Grande Dizionario degli Accordi in tutte le tonalità in due volumi edito da Volontè & Co. Ha composto circa 500 brani dei quali 100 sono stati registrati e ha pubblicato 70 album di cui 15 a proprio nome. Alcune sue composizioni sono state incluse nel “Real Easy Book vol.3” e nel “European Real Book” pubblicati dalla Sher Music.