Palazzo Riso Jazz, l'Orchestra Sinfonica Siciliana in concerto tra musica e street food

Venerdì 29 giugno, alle ore 21, al via la rassegna Palazzo Riso Jazz, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Paolo Silvestri, Fabrizio Bosso alla tromba e il Trio Urban Fabula. Cinque stuzzicanti appuntamenti con la musica jazz che sposa il classico e che vedranno protagonisti anche i musicisti dell’Orchestra Giovanile Siciliana. E agli spettatori, il benvenuto con il “Wine and Street Food”.

Al via la rassegna Palazzo Riso Jazz, inserita nel programma estivo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Si tratta di cinque appuntamenti che vedranno protagonisti anche i musicisti dell’Orchestra Giovanile Siciliana. Nella tardo-settecentesca cornice del palazzo ideato da Venanzio Marvuglia, venerdì 29 giugno, alle ore 21, sono di scena Paolo Silvestri alla guida dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, il solista alla tromba Fabrizio Bosso e il Trio Urban Fabula (Seby Burgio, pianoforte, Alberto Fidone, contrabbasso, Giuseppe Tringali, batteria). Paolo Silvestri oltre a dirigere gli archi dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ha curato anche gli arrangiamenti.

Paolo Silvestri è indiscutibilmente un Maestro della scrittura ed in particolare le sue collaborazioni con grandi nomi del jazz, nazionale e internazionale, lo indicano come colui che riesce a a trovare il perfetto equilibrio tra la musica scritta e lo spazio necessario all’improvvisazione. E fu proprio per questo che 10 anni fa Fabrizio Bosso, in uno dei momenti cardine della sua carriera, decise di affidargli gli arrangiamenti di "You’ve Changed”, un album che ancora oggi resta una delle pubblicazioni più amate del trombettista. Il rapporto tra i due in questi anni è cresciuto e si è sviluppato anche in altri progetti, come Melodies, Duke (che ha visto anche la pubblicazione dell’album omonimo) e The Champ.

L’occasione di Palermo li ritrova ancora una volta insieme sul palco per raccontare questo sodalizio. Accanto a loro una ritmica affiatata e consolidata: ll pianista Seby Burgio, il contrabbassista Alberto Fidone e il batterista Giuseppe Tringali, e cioè il trio Urban Fabula, che oltre ad essere una formazione che si sta sempre più affermando nel panorama nazionale e non solo, può vantare una collaborazione stabile da diversi anni proprio con Fabrizio Bosso.Agli Archi dell’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà affidato il magico compito di far vivere gli arrangiamenti di Paolo Silvestri. Biglietto unico 15 euro, comprensivo di Wine and Street food dedicato agli spettatori.