Il jazz di Blake a Palazzo Riso, l'Orchestra Sinfonica all’Orto Botanico: doppio concerto

Terzo appuntamento per Palazzo Riso Jazz. Giovedì 12 luglio alle 21 è di scena il Seamus Blake Trio con la Big Band (Ottoni) diretta da Seamus Blake e la sezione Ottoni dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Seamus Blake (Londra, 1970), all’apice di una carriera che lo ha visto collaborare con i più importanti musicisti di jazz degli ultimi 30 anni e imporsi come un faro del sassofonismo moderno, presenta le sue composizioni, alcune delle quali inedite, in forma di big band. Per l’occasione Blake ha interessato alcuni dei più importanti musicisti siciliani quali, tra gli altri, il trio di Mauro Schiavone, Alessandro Presti e Orazio Maugeri. Ingresso 15 euro, comprensivo di wine and street food.

Sempre alle 21, ma all’Orto Botanico, concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana con Salvatore Magazzù tromba solista. L’Orchestra sarà diretta da Elia Andrea Corazza. In programma: Ottorino Respighi (1879-1936), Antiche danze e ari per liuto, prima suite per orchestra ‘archi; Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) Concerto per tromba e orchestra; Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Sinfonia n. 4 in la maggiore op.90 (Italiana). Ingresso 5 euro.