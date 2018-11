"Palabackstage", alla ricerca dei talenti del futuro con Cocò Gulotta al Palab

Una nuova e originale occasione per chi si sente e vuole e diventare artista, con la benedizione dei professionisti del settore. Si cercano nuovi talenti pronti a salire sul palco domenica 18 novembre alle 21 in occasione di Palabackstage, la nuova idea del “cantattore” Cocò Gulotta, sempre alla ricerca degli artisti del futuro. Alle 21 al Palab in piazzetta del Fondaco. Non una gara, ma una vera e propria occasione di confrontare allievi, maestri e pubblico, per dare il via a delle “prime volte” sul palco, senza paure e senza ansia da prestazione. Cantanti, attori, musicisti, potranno liberi di salire sul palco e mostrare le loro capacità, con Cocò Gulotta a presentarli, introdurli, entusiasmarli e proteggerli.