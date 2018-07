Geometrie naturali al Lago di Poma, al via l'Outdoor Experience Festival di Partinico

Geometrie Naturali, Outdoor Experience Festival, Day Night Day: appuntamento il 13 e il 14 luglio al Lago Poma a Partinico.

Il modo in cui funziona la natura ha qualcosa di unico. Geometria perfetta da esplorare alla luce, una straordinaria idea vivente che respira in attesa di avvolgerti, di sorpassarti. Un incredibile spazio naturale, rigoglioso e selvaggio; la terra sotto i piedi, l’acqua dove guardare, il cielo il limite massimo. Spazi musicali invisibili, diverranno materiale tangibile nell’ignoto della notte; ogni creazione visiva uno straordinario prodotto della mente, l’evoluzione della natura in una galleria d’arte all’aperto, flusso mutevole delle varie forme d’espressione.

Il Lago Poma è uno tra i più estesi bacini artificiali Siciliani. Zona di altissimo interesse naturale, una vera è propria oasi di conservazione, protezione e sosta della fauna selvatica. I rigogliosi declivi che gli fanno da argini, ricchi della più svariata vegetazione sono rifugio sicuro per numerose specie aviarie. Un panorama mozzafiato in un angolo di paradiso a mezz’ora da Palermo! La Baietta, associazione sportiva che ospiterà la manifestazione, è una gran bella realtà che unisce magistralmente natura e sport con tutti i confort del caso. Immersa nello scenario naturale del Lago Poma è scuola riconosciuta di wakeboard, wakesurf, sup e canoa e offre contemporaneamente svariati servizi come rampa di sk8, campo di beach volley, camping, maneggio, noleggio biciclette, baby park, zona ristoro, solarium e WiFi. Natura, Musica, Arte, Sport, Camping; un'incredibile esperienza all'aperto lunga 24H.

Line Up

Marco Shuttle

Fabrizio Mammarella

Mod21

PRG/M (Live)

Manent

Nunzio Borino

Phunkadelica

Edberg

Dj Fleix Drop In Caravan

Djvillage

Horn

Parle Lingui Studios

Discoslice Crew

Santo

Bangover Crew

Giacomo Virzì

Tony Madonia

Gianluca Biondo

Accesso al Festival a partire dalle ore 11 del 13 luglio ed esclusivamente esibendo titolo identificativo. A tutti coloro che arriveranno entro le ore 15 saremo lieti di offrire il pranzo e un drink. Early Bird Tickets acquistabili online via Eventbrite, Regular/Advance Tickets disponibili su Eventbrite e anche da Yankee Shop o Marlon vintage store.