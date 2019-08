Stelle di Ventimiglia: osservazioni astronomiche pubbliche e gratuite

Gli astrofili dell'Orsa (Organizzazione Ricerche e Studi d'Astronomia), con il patronicinio del Comune di Ventimiglia di Sicilia e l'ausilio della Proloco, organizzano una serata osservativa gratuita, aperta al pubblico di tutte le età. Appuntamento il 7 settembre dalle 21.30 all'osservatorio astronomico Giorgio Puglia.

Giove, Saturno e la Luna, insieme con oggetti del profondo cielo e stelle degne di nota. Sarà possibile osservare dal grande telescopio di 41 cm di diametro presente nella cupola dell'osservatorio, oltre che dai telescopi presenti nel cortile. Inoltre sarà possibile fare un tour delle costellazioni e di alcune stelle notevoli, apprendendone i miti greci ed arabi.

Chi vuole, può portare il proprio telescopio: gli sarà affiancato un operatore che lo guiderà nelle prime osservazioni.



Nota 1: Per l’accesso al grande telescopio della cupola, causa scala a pioli, i bambini al di sotto dei 6 anni non possono salire; si raccomanda inoltre l’uso di scarpe comode/da ginnastica. Nota 2: Chi volesse portare il proprio strumento, contatti l'associazione alla mail orsapalermo1984@gmail.com entro il 7 settembre. Se può fornire specifiche sul telescopio (montatura, motorizzato o meno) è meglio.

E' gradita la conferma della presenza il giorno stesso dell'evento. Nota 3: In caso di meteo avverso, l’annullamento della serata sarà pubblicato nella pagina dell'evento, alle ore 16.00 di sabato 07 settembre.



Per ulteriori domande potete:

contattarci all’indirizzo orsapalermo1984@gmail.com;

commentare la pagina dell'evento o nel gruppo facebook dell'ORSA (www.facebook.com/groups/orsapa)

seguire il nostro canale informativo telegram: @OrsaPalermo e contattarci nella chat associata.