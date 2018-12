Storie di famiglie illustri raccontate all'ora del tè, appuntamento a Palazzo De Gregorio

L’ora del tè a Palazzo de Gregorio: Storie di famiglie, personaggi illustri ed oggetti dal fascino straordinario raccontati all'ora del tè nell'atmosfera di una volta.

Appuntamento alle ore 15.45 a Palazzo de Gregorio in via dell'Arsenale 132, Palermo. Ticket: 18 euro (include: apertura esclusiva del Palazzo e visita guidata, rito del tè con degustazione di dolci e torte di Miss Cake - Bakery & Co., assicurazione, guida turistica autorizzata). La prenotazione è obbligatoria entro il 14 dicembre.

Sabato 15 dicembre alle ore 16.00, per il ciclo Houses & History del progetto Knowledge to Love, una visita esclusiva per conoscere i luoghi, i tesori e le affascinanti storie di Palazzo de Gregorio, e per vivere il tradizionale rito del tè, immersi nell'atmosfera di un tempo, nella cornice del grande Salone delle feste. Poco distante dal cuore della città di Palermo, come cristallizzato nel tempo, Palazzo de Gregorio ci racconta la sua storia attraverso le famiglie che da generazioni, a partire dal '700, hanno abitato questo luogo tenendone vivo il fascino e custodendone la memoria.

Una preziosa “scatola dei ricordi” che preserva le tracce di epoche che furono, e del passaggio di artisti ed emeriti personaggi del tempo. Dall’Ammiraglio Nelson e Lady Hamilton, al Maestro di cappella Benedetto Baldi, all’illustre scienziato vicentino Paolo Lioy, ai maestri Pietro Mascagni e Pietro Ferro, al genio di Richard Wagner.

Sfarzosi saloni e stanze ricche di storia ed arte conservano intatti gli arredi originari, i decori, gli affreschi, le maioliche, i reperti archeologici. La Sala degli antenati con lo stemma di famiglia che custodisce il cannocchiale di Lord Nelson e una scultura del Rutelli; la Sala del biliardo; la Sala della musica che ospita un quadro caravaggesco ed il pianoforte a mezza coda che un tempo fu suonato da Richard Wagner. Il Salone delle feste, risalente al '500, l’antica cappella di famiglia e la stanza museo dedicata al marchese Antonio de Gregorio Brunaccini, poliedrico scienziato naturalista, autore di numerose opere scientifiche. L’alcova tipica del Settecento, il giardino d’inverno con pavimento in maioliche, la sala da pranzo, l’ex stanza delle cere e il salone pompeiano.

Un viaggio di conoscenza tra la cultura, le tradizioni e la storia di Palazzo de Gregorio, che si concluderà nel Salone delle feste dove, ricreando l’atmosfera di una volta, degusteremo il tè accompagnato da deliziosi dolcetti e torte a cura di MissCake - Bakery & co.