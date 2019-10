Opera Chaotique a Palermo: jazz, punk e cabaret di scena alla Fabbrica 102

Appuntamento imperdibile alla Fabbrica 102 venerdì 18 ottobre a partire dalle 23: nel team di Rocketta booking, i greci di Opera Chaotique propongono arie e vibrazioni africane, riff jazz punk, nanne e incubi gotici che si traducono in uno spettacolo di crossover-cabaret. Con un arsenale imponente di brani originali dai loro due album “Death of the Phantom of the Opera” e “Poems of a Dirty Old Man", con cover che vanno da Tom Waits a Spike Jones, Opera Chaotique presentano uno spettacolo travolgente, caratterizzato da una notevole musicalità e un’impressionante performance live: il racconto fantasioso di Opera Chaotique potrebbe essere descritto solo come una festa del surrealismo, composta da musica esplosiva e teatralità devianti.

Si tratta dunque di uno spettacolo unico, variegato e imperdibile che regalerà sicuramente emozioni, divertimento e riflessioni. George Tziouvaras è un artista poliedrico: cantante lirico, pianista e compositore. Autore di musiche per rappresentazioni teatrali, ha collaborato con diversi artisti come Ennio Morricone e ha suonato con molte orchestre sinfoniche. Chris Koutsogiannis è un batterista jazz e blues fuori dal comune. Ha girato il mondo e ciò gli ha consentito di arricchire la sua formazione e specializzarsi in paesi del centro e Sud America. Hanno già suonato in più di 60 città Italiane (Roma, Napoli, Milano, Firenze Palermo, Catania, Torino etc) Nel loro nuovo album hanno cooperato con Vinicio Capossela in una canzone che hanno composto per Amedeo Modigliani, "Jeanne & Modi”.