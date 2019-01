Apre un nuovo spazio espositivo a Palermo, nasce "Baco about photographs"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo spazio espositivo di Baco about photographs inaugura il nuovo spazio espositivo a Palermo, in via Giacalone 35, ospitando Massimiliano Tommaso Rezza il quale dialogando con gli spazi della galleria mette in mostra la sua "Quarta Parete".

"La Quarta Parete", nel gergo teatrale, è quell’invisibile parete divisoria che separa lo spazio scenico dalla platea, l’attore dal pubblico, la finzione dalla realtà. Per il pubblico essa è come un rettangolo-immagine nel quale si svolge lo spettacolo, per l’attore inondato di luce proveniente dai faretti, invece, essa è un lucido muro accecante che gli impedisce di vedere il pubblico e, quindi, lo isola dal mondo reale. I social media creano una Quarta Parete ancor più spessa e ancor più invisibile. Il soggetto, isolato dal mondo fisico, accecato dalla speranza di avere una voce autonoma, di essere ammirato e ascoltato, lancia messaggi oltre il muro abbagliante della Quarta Parete.

Nell’ultimo anno, vincendo la resistenza a postare foto di se stesso e l’imbarazzo per l’eventuale motivazione puramente narcisista, il fotografo Massimiliano Tommaso Rezza, ha cominciato a comporre un autoritratto per frammenti allegorici.

Tra cliché, che il mezzo favorisce, e deliri formali, tra rivelazioni mascherate e finzioni verosimili, il suo intento è stato quello di tendere la narrativa che governa un autoritratto fino a renderla sottilissima, quasi al limite della rottura dell’unità psichica attorno alla quale si dovrebbe comporre un’immagine coerente di sé. Le foto del lavoro La Quarta Parete sono state tutte fatte con un telefono cellulare; il progetto rivela una riflessione a posteriori sulle foto postate giorno dopo giorno su Facebook e su Instagram che escludono l’altro perché non lo interpellano per davvero. Un autoritratto veritiero è sempre impossibile, perché manca di visione dall’alto, dall’esterno, dall’altro e manca soprattutto della visione dell’altro. Un autoritratto diventa una dannazione, un compito infinito e stancante.

Baco about photographs è un produttore e contenitore di progetti legati alla fotografia che vive e si rigenera nel costante dialogo e scambio con realtà e individui esterni, credendo nella fotografia come un’esperienza tattile oltre che visiva. Nato a Palermo alla fine del 2017 dalla sinergia tra Andrea Campesi, fotografo e stampatore e Valentina Sestieri curatrice. BACO è una camera oscura e dal 2019 sarà uno spazio espositivo. Massimiliano Tommaso Rezza è nato nel 1967 e si è laureato in farmacologia chimica nel 1992. Nel 2010 si diploma in fotografia a Roma. Il suo lavoro è stato esposto in mostre personali e collettive: Fotografia Europea (Reggio Emilia), Colli Independent Gallery (Roma), Fotografia Festival di Roma ( settima e ottava edizione) Desc. Photo Espana (Madrid), Su Palatu. Nel 2015 pubblica il suo primo libro, ATEM, edito da Yard Press.

Scrive articoli di fotografia pubblicati da American Suburb X e Archivio Magazine. Insegna Photography For The Media alla Richmond University di Roma. Il lavoro di Rezza si misura sia con la responsabilità del fotografo cosi come con quella del pubblico ricevente, enfatizza il potere delle immagini e la retorica della forma fotografica usata.