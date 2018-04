Sabato 28 Aprile vi aspettiamo all’open day della casa dell'artista. L’evento sarà finalizzato alla promozione e all’illustrazione dei corsi da noi offerti. Ogni insegnante avrà modo, durante la giornata, di illustrare il proprio programma e allietarvi con le performance dei diversi docenti. L’evento è gratuito.

Chi siamo

La Casa dell’Artista è un’Associazione No Profit che nasce dall’idea creativa di coinvolgere molteplici discipline all’interno di un contesto dalle sfumature giocose e dai colori luminosi del mondo immaginario e artistico. Un’ambiente confortevole all’interno del quale ogni visitatore diventa attore e, al contempo, spettatore, gustando ogni sfaccettatura dell’esperienza artistica.

I corsi che proponiamo

I corsi che proponiamo spaziano dall’esperienza analitica del piccolo manufatto in argilla fino a giungere alla recitazione basata su un’esperienza laboratoriale finalizzata a percorrere i primi passi all’interno del mondo teatrale. Ogni esibizione vedrà tali facoltà e potenzialità di ogni singolo insegnante, il quale incuriosirà ogni “spettattore” in modo da far accrescere l’entusiasmo e il desiderio di vivere un’esperienza artistica unica e indissolubile. L’open day diviene, quindi, occasione di conoscenza e di felice realtà del territorio palermitano.