Conoscere, provare, educare e scoprire il proprio talento: open day da Cast Gattuso

Un pomeriggio per conoscere, provare, educare e magari scoprire il proprio talento. È una grande possibilità quella che mette a disposizione Cast Gattuso, giovedì 5 settembre alle 16 in occasione del primo Open day della nuova sede in via dei Cantieri 51.

Uno spazio di oltre 600 metri quadri, dove si potranno incontrare i docenti di canto, musica, recitazione e danza, per chi vuole conoscere e approfondire il proprio lato artistico. Nel corso del pomeriggio si potranno incontrare i responsabili del Trinity College, scuola di musica internazionale riconosciuta in tutto il mondo e si assisterà alla consegna dei diplomi Trinity agli allievi che hanno sostenuto gli esami nella scorsa stagione.