Oltre, sicilian music wave: il concerto al piano di Rosanna Safina e Beatrice Cerami

Sette concerti da ottobre a fine dicembre in centro storico a Palermo, Oltre - sicilian music wave è la nuova rassegna musicale promossa dalla storica associazione Ars Nova insieme ad Adriano Fazio, giovane talento del violoncello barocco, affermato a livello internazionale.

Primo appuntamento venerdì 11 ottobre alle 21 col duo pianistico di Rosanna Safina e Beatrice Cerami, nella Chiesa di San Giovanni decollato (Musiche: J. S. Bach – G. Kurtág Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106 (Actus Tragicus), Sonatina Alle Menschen müssen sterben BWV 643, J.C. Bach, Rondò in Fa mag, W.A.Mozart, Sonata in Re mag K.381, F. Schubert, Fantasia in fa min, Op. 103, D 940, E. Grieg, 4 Danze norvegesi Op.35).

Tradizione e contaminazione, nella scelta del repertorio e nel modo di fruirlo, con un'attenzione particolare ai musicisti siculi. Oltre - sicilian music wave è un ciclo di concerti per un pubblico nuovo e ibrido, che ha voglia di scoprire gli attraversamenti inediti tra vari repertori e linguaggi musicali.

Una concezione della musica e dell'ascolto consapevole come occasione privilegiata per coltivare un'idea di comunità attiva, integrata nel contesto cittadino e regionale: la stessa idea culturale che connette Ars Nova con le attività di Parco del Sole nella chiesa di San Giovanni Decollato, in una sinergia d'intenti per il bene comune del territorio e di chi lo abita. #OLTRE è realizzato con la preziosa collaborazione del Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo. Il biglietto per assistere ai concerti si potrà acquistare direttamente all'ingresso al prezzo di 7 euro.