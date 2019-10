Monaco di Baviera chiama Palermo risponde, a Sanlorenzo Mercato l'Oktoberfest siciliano

Palermo come Monaco di Baviera: venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre, a partire dalle 19, a Sanlorenzo si celebra il mese di ottobre con quattro postazioni straordinarie con birra alla spina, che saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali, disponibili per l’occasione a un prezzo speciale.

Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al nerello mascalese, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend si potranno acquistare con un apposito ticket degustazione del valore di 10 euro, con 4 assaggi e una degustazione in omaggio. Spazio anche alla birra gluten free con il birrificio 24 Baroni specializzato nella realizzazione di birra senza glutine.

Potrete discutere direttamente con i birrai di Birrificio dell'Etna di Catania, Chinaschi di Salemi, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra Kimiya di Palermo. Ad accompagnare le birre due golosità tra le più amate del Mercato: gli hot dog di Unto e lo stinco di maiale della carnezzeria di Sanlorenzo, entrambi per l'occasione ad un prezzo speciale. E ad arricchire l’evento ci sarà la musica live, da venerdì a domenica, a partire dalle 22. L’ingresso a tutti gli eventi musicali è libero con prima consumazione da bere obbligatoria.