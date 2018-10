Monaco di Baviera chiama, Palermo risponde: a Sanlorenzo Mercato arriva l'Oktober Fest

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, a partire dalle 19, a Sanlorenzo Mercato va in scena l'Oktoberfest siciliano: una sfilata di birre artigianali, rigorosamente siciliane, dalle caratteristiche originali e dalla lavorazione genuina, per una due giorni di divertimento tutta da gustare: ticket speciali, panini con la porchetta di suino siciliano e tanta musica.

Quattro postazioni straordinarie con birra alla spina saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali, disponibili per l’occasione a un prezzo speciale. Tra queste alcune delle birre siciliane più apprezzate in Italia e all’estero, premiate anche con riconoscimenti internazionali. Ospiti dell’evento i birrai di Ortyx di Siracusa, Chinaschi di Salemi, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra Kimiya di Palermo. Ad accompagnare le oltre 12 birre una sorpresa golosa tra le più amate del Mercato: la porchetta siciliana agli aromi, servita in golosi panini con cipolla caramellata o altri condimenti a scelta. Un ticket speciale di 10 euro consentirà di assaggiare 4 birre a scelta tra i birrifici presenti e di avere anche un quinto bicchiere di birra in omaggio.

Sabato 13 ottobre, a partire dalle 19, spazio anche al dibattito con un talk divulgativo sulla birra artigianale a cura di Maurizio Artusi e Lidia Caracausi, autori della prima “Guida alle birre artigianali di Sicilia”. Con loro, la speciale commissione di esperti degustatori che li ha affiancati nella stesura del libro, Maurizio Intravaia, Riccardo Paternostro e Alessandro Picciotto. Tutto il team ha infatti stilato un vero e proprio vademecum edito da Navarra Editore che consente di orientarsi in modo semplice e intuitivo nel mare magnum delle birre artigianali siciliane: 149 birre, 28 birrifici, per una classificazione immediata che mette in evidenza anche le quantità di ingredienti siciliani utilizzati. Sul palco gli esperti e i birrai si scambieranno opinioni e previsioni sullo sviluppo della birra artigianale in Sicilia.

Gli eventi dell’Oktoberfest Siciliano al Mercato vanno anche oltre il weekend. Mercoledì 17 ottobre infatti spazio anche a una serata inedita a numero chiuso per gli amanti di pizza cotta a legna e birra artigianale: solo 50 posti in Osteria per un vero e proprio viaggio di gusto con due esperti a confronto: Massimo Galli, informatore tecnico della Nazionale Italiana Pizzaioli per il settore birre, e Giuseppe Sansone, maestro pizzaiolo e docente di panificazione, oltre che responsabile di Mulino Sansone per la lavorazione di farine di grani antichi siciliani. I due esperti hanno preparato infatti abbinamenti inediti tra quattro pizze gourmet e quattro birre dei birrifici ospiti. La partecipazione è disponibile fino a esaurimento posti (info al 3358359556).

A completare il clima di festa, anche tanta musica sul palco interno del Mercato. Sabato 13 ottobre alle 21.30 si canta e si balla al ritmo travolgente della Famiglia del Sud, duo nato nel 2007, composto da fratello e sorella, Sista Tita (voce) e Sisè Kolombalì (voce e chitarra). Uno stile inconfondibile “made in Palermo” in cui si mescolano reggae, gospel, spiritual, dance hall, street dance e suoni acustici. Una musica formata tra i vicoli e le strade di Ballarò e Vucciria, nel centro storico di Palermo. Oggi rappresenta un contenitore musicale dentro cui emergono diverse influenze musicali. Oltre ad aver portato la loro musica tra l’Italia e l’Europa, il duo ha aperto i concerti di grandi artisti come Caparezza, Sud Sound System, 99 Posse, Jaka, David Rodigan, MamaMarjas, Almamegretta.

Domenica 14 ottobre alle 21.30 salgono sul palco Jack & the Starlighters per due ore cariche di adrenalina. Dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la PFM: il grande rock degli anni ’50, ’60 e ’70 rieccheggia per il Mercato per un'intera serata in un omaggio corale a quegli anni d'oro, con alcune tra le più belle canzoni di musica italiana e internazionale. Spazio anche agli inediti della band, con particolare attenzione all'ultimo singolo "La Gitana", sempre con il vulcanico Gioacchino Jack Cottone, voce solista e fondatore del gruppo. Al suo fianco, Dario Lo Giudice al basso, Danilo Mercadante alla chitarra solista e Fabrizio Pacera alla batteria e percussioni.