Officina di Dio, giovedì rock con il tributo ai Police dei Three in the Sahara

Uno splendido giovedì di dicembre a tutto rock. A questo giro che più rock non si può. Continuano i concerti-omaggio il 19 dicembre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i Purple Experience, capitanati da Daniele Davì. In scaletta tutti i più grandi successi, con le hit che hanno fatto la storia dell'hard rock. L’ingresso al locale è gratuito. Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 334.6947185. Per essere aggiornati sugli eventi del locale si può cliccare sulla pagina Facebook.