l Due T con Umberto Porcaro da Officina Di Dio

Tre amici, per una sera insieme, per suonare e divertirsi. I Due T, Claudio Terzo e Diego Tarantino, suonano con il bluesman giovedì 26 dicembre alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i Due T con Umberto Porcaro. Insieme suoneranno brani del cantautorato italiano e del blues americano. L’ingresso al locale è gratuito. Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 334/694 7185. .