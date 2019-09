Oberon plays: l'omaggio ai Genesis in Sicilia allo Spasimo

Associazione Culturale Memphis Club sotto la Direzione Artistica Dorian presenta: Oberon plays: Genesis Classics - Teatro dello Spasimo 7 settembre 2019. Innumerevoli cambiamenti di stili e di formazione hanno segnato la storia dei Genesis, una delle più celebri band del "progressive rock". Ma la loro stagione più felice resta quella segnata dall'istrionismo teatrale e dal camaleontico trasformismo di Peter Gabriel. Ripercorriamo quel periodo storico insieme agli Oberon che proporranno una scaletta ricca di classici dall'atmosfera progressiva.



Ingresso con posto a sedere numerato. Prevendite posto a sedere non numerato acquistabili presso Mela Ripari in Via Marconi 4. (Per info e prevendite clicca qui)



All'interno dello Spasimo sarà creato un punto Food & Beverage e per i partecipanti alla serata verrà allestito un buffet e verrà data la possibilità per spettacolo di partecipare al buffet con un ticket di 10 euro che prevede l’accesso al tavolo buffet e un drink. Solo su prenotazione dalle 19,30 alle 21,15. Inizio spettacolo 21,45



[ OBERON GENESIS TRIBUTE ]

Joshua Ross - Voce / Chitarre

Stefano Siragusa - Chitarre / Cori

Giuseppe Bertini - Tastiere / Cori

Marcello Castellucci - Basso

Daniele Modica - Batteria