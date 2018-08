Notti sotterranee, visite guidate serali alla catacomba di Villagrazia di Carini

Torna l'evento Notti Sotterranee alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 25 agosto, un tour tra i cunicoli e gallerie dell'antico cimitero paleocristiano, alla scoperta dei preziosi affreschi che ancora oggi si conservano al suo interno.

Il grande cimitero sotterraneo di Villagrazia di Carini sarà nuovamente aperto al pubblico in via eccezionale nelle ore serali, con l'organizzazione di visite guidate ogni ora dalle 18 alle 23 (ultimo ingresso 22). In questa occasione, al termine della consueta visita guidata in compagnia degli archeologi, verrà offerto a tutti i visitatori del monumento un aperitivo e un bicchiere di vino all’interno del baglio di ingresso soprastante il grande cimitero sotterraneo. Prenotazione obbligatoria. Gli archeologi accompagneranno i visitatori lungo le gallerie e i cubicoli del grande cimitero sotterraneo, narrando la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba. Pezzo forte del monumento: i numerosi affreschi vetero e neo testamentari risalenti al IV secolo. Ticket: 6 euro adulti, 4 euro (ragazzi under 10), gratis (bambini fino a 5 anni). Prenotazione obbligatoria.