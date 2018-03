Notti sotterrane: apertura serale e aperitivo alla Catacomba di Villagrazia di Carini

Anche quest’anno in primavera tornano le aperture straordinarie serali alla catacomba di Villagrazia di Carini per una serata all’insegna della cultura, con visite guidate e aperitivo nel baglio di ingresso al monumento. Prossimo appuntamento: Sabato 24 marzo. In questa occasione, al termine della consueta visita guidata in compagnia degli archeologi, verrà offerto a tutti i visitatori del monumento un piccolo aperitivo e un bicchiere di vino all’interno del baglio di ingresso soprastante il grande cimitero sotterraneo.



Biglietto: €6 / €3,50 (under 10) / gratis per bambini sotto i 5 anni.

Turni di visita ogni ora dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso).

L’entrata al monumento si trova sulla strada statale 113

Indirizzo: Via Nazionle, 3 Carini



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

327 9849519 / 320 8361431 / info@archeofficina.com



LA CATACOMBA DI VILLAGRAZIA

Dopo anni di ricerca archeologica e un progetto che ha come fine ultimo quello della fruizione di quanta più superficie possibile , ArcheOfficina ha il piacere di presentare una visita esclusiva e approfondita che vede impegnati gli archeologi della società cooperativa e da anni attivi nell’area archeologica. La catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, situata a due passi da Palermo lungo la statale 113, può essere considerata il cimitero paleocristiano sotterraneo più esteso della Sicilia occidentale.



Con i suoi oltre 5.000 metri quadrati di superficie scavata, la catacomba si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, non solo per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli, ma anche per gli affreschi che illustrano alcuni episodi derivati dal Vecchio e dal Nuovo Testamento: il sacrifico di Isacco, Mosè che fa scaturire l’acqua dalla rupe, l’adorazione dei Magi. Le scene di vita quotidiana e le immagini dei defunti, specialmente i bambini accompagnati dai familiari, sono sempre ambientate secondo la tradizione romana all’interno di rigogliosi giardini che alludono al Paradiso.

La serata sarà quindi interamente dedicata alla scoperta dei cunicoli e delle gallerie sotterranee del cimitero, nonché dei preziosi affreschi vetero e neotestamentari che decorano alcune sepolture.