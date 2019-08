"Notti clandestine": la nona edizione tra cinema, teatro e musica a Termini Imerese

Al via la nona edizione di “Notti Clandestine. In direzione ostinata e contraria”, in programma dal 19 al 24 agosto nel suggestivo scenario di Piano Barlaci, a partire dalle ore 20,30.

“Notti Clandestine. In direzione ostinata e contraria”, promossa dalle associazioni Politeia e TeleTermini, si avvale della direzione artistica di Rocco Mortelliti e della preziosa collaborazione di Radio Panorama e dei patrocini del comune di Termini Imerese, della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), di Piano Focale - Piccola scuola di cinema underground. La Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus patrocina il concerto omaggio a De Andrè.

La formula ideata quest’anno prevede tre momenti ben scanditi in ogni serata: il primo dedicato ai libri, il secondo dedicato al cinema e curato dal direttore artistico Mortelliti, il terzo dedicato alla buona musica. I libri, simbolo indiscusso della buona cultura, saranno i protagonisti di ogni serata: in apertura verranno presentati sei libri di altrettanti autori cittadini. L’iniziativa è promossa anche attraverso la scultura “#NottiClandestine”, esposta al Belvedere di Termini Imerese, e assicura novità e tanti ospiti di alto livello.