Notte di stelle cadenti e desideri, il Castello di Roccella si trasforma in un osservatorio astronomico

Dopo il grande interesse suscitato nelle scorse edizioni mercoledì 22 agosto lle 21.30 torna Castello sotto le stelle a cura dell'Associazione Astrofili Isnello G.Piazzi, una serata dedicata all'osservazione delle stelle nell'affascinante cornice del Castello di Roccella.

Il Castello di Campofelice di Roccella si trasformerà per una notte in un particolare osservatorio astronomico all'interno del quale i volontari dell'associazione Astrofili Isnello guideranno i partecipanti in un affascinante viaggio nel mondo degli astri e nell'osservazione del cielo. Esperti del settore e volontari saranno a disposizione per rispondere alle curiosità e alle richieste di tutti gli appassionati che vorranno partecipare. L'evento fa parte della kermesse estiva di eventi culturali organizzati al Castello di Campofelice di Roccella dall'Associazione Roccamaris con il patrocinio del Comune di Campofelice di Roccella.

L'associazione Astrofili Isnello G. Piazzi è una associazione che si occupa dello studio e divulgazione delle scienze astronomiche. Creata il 22 ottobre 2009 da appassionati di astronomia. Gestisce dei telescopi donati in comodato d'uso dal Comune di Isnello (PA). Batteria di telescopi che comprende: un telescopio riflettore Newtoniano di 200 mm, sei telescopi Newtoniani di 150 mm, un rifrattore di 80 mm. Con questi telescopi l'associazione ha organizzato diverse serate osservative nei paesi delle Madonie (Isnello, Castelbuono, Pollina, Caltavuturo, Collesano). Ha organizzato dei video forum, conferenze e osservazioni periodiche della volta celeste. L'associazione raccoglie l'esigenza dei tanti appassionati di astronomia madoniti, e non solo, di vedersi, discutere, approfondire, confrontarsi e crescere culturalmente nel vasto campo delle scienze astronomiche.