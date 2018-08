Notte di San Lorenzo, a Villa Boscogrande rivive l’Ottocento

Una serata sotto le stelle per rivivere l’Ottocento sotto le stelle di Villa Boscogrande. Appuntamento nella notte di San Lorenzo, venerdì 10 agosto, a partire dalle 20.

Un incontro per dibattere su quella branca della cultura che mette d’accordo tutti: la gastronomia, in questo caso quella dell’Ottocento. L’evento si svolgerà a Villa Boscogrande nella notte di San Lorenzo ed è inserito all’interno della rassegna “Vill’Arte Boscogrande” diretta da Lucia Vincenti. La manifestazione è patrocinata, gratuitamente, dal Comune di Palermo e dall’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Nella notte di San Lorenzo, quindi, si terrà una cena con una convitata di pietra: la storia. Quella delle cene nobiliari del Diciannovesimo secolo. All’evento parteciperà anche lo storico Gaetano Basile che narrerà aneddoti e segreti preziosi. Inoltre, ci sarà la proiezione del video “Madame Papier” e del festino di Santa Rosalia, realizzati di Salvo Agria già vincitore del Premio Percorso Unesco Palermo Arabo Normanna, e la presenza, come ospite d’onore, di Costanza Afan De Rivera erede Florio.