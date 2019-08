Nebulose e stelle binarie, notte di San Lorenzo allo Stand Florio

Sabato 10 agosto a partire dalle 21 allo Stand Florio sarà possibile osservare le stelle in occasione della Notte di San Lorenzo.

L'atmosfera ideale per osservare le stelle è il giardino dello Stand Florio: illuminazione soft e il supporto dell'Osservatorio Astronomico di Palermo INAF ci faranno ammirare la Luna, Saturno e Giove. Scopriremo insieme a Marcello Guarcello ammassi stellari, nebulose e stelle binarie. Durante la serata ci sarà anche l'esposizione delle opere di Max Serradifalco che con le sue foto satellitari ci farà, pur restando con i piedi per terra, volare in alto nel cielo. L'artista palermitano porterà tre opere di Web Landscape Photography che lo hanno portato a viaggiare virtualmente per tutto il nostro pianeta alla ricerca di un nuovo modo di osservare e reinterpretare i paesaggi della Terra. Per l'occasione la chef Marta Messeri ha ideato un menu d'ispirazione spagnola con paella e cucina a vista. Nel prezzo di ingresso alla serata è compresa la proposta food.