Notte rosa a tutto shopping, negozi aperti fino a tardi al centro The Bagh di Bagheria

Venerdì 29 Giugno il centro commerciale “The Bagh” organizza la prima edizione della #Notte Rosa. L’evento è organizzato dai commercianti del centro commerciale “The Bagh” di Bagheria.

Il centro interpreta il tema in modo creativo e unico per regalare al pubblico una giornata di intense emozioni dove il protagonista principale è il divertimento sano. Un evento pensato per rendere il centro vivo ed appetibile anche d’estate e per far sì che l’esperienza dello shopping diventi un evento memorabile, grazie al clima di festa. Perché rosa? Il rosa è un colore simbolo dell’ospitalità, della gentilezza, delle relazioni, dei sentimenti. La notte rosa è un evento unico: tutto il sistema dell’accoglienza e dell’ospitalità si mette in gioco per offrire una serata indimenticabile.

L’iniziativa prenderà il via alle 16 con musica, ballo e spettacoli; animazione a cura di radio panorama, animazione per bambini a tema “Frozen” a cura di Lime, degustazioni alimentari, showcooking, esibizioni di danza e spettacolo tamburi. L’evento clou della serata sarà lo spettacolo di cabaret di Ernesto Maria Ponte alle ore 21:00. Una giornata straordinaria per fare acquisti sino a sera anticipando le promozioni e i saldi estivi e assecondando i ritmi più blandi dell’estate. Sconti del 50% per abbigliamento, calzature, Maxi sconti e sim telefonia (tim, vodafone, wind/tre) in regalo da Expert e il tanto atteso Sottocosto Eurospar!