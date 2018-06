La notte romantica dei borghi più belli d'Italia, appuntamento a Geraci Siculo

Sabato 23 giugno a Geraci Siculo si rinnova l’appuntamento con “La notte Romantica” dei Borghi più Belli d’Italia, evento promosso dal club dei Borghi più belli d’Italia e che mira a diventare un appuntamento annuale di inizio estate.

Circa 200 i comuni, in tutta Italia, che aderiscono all’iniziativa volta a rilanciare e rafforzare l’identità dei Borghi. Per il terzo anno consecutivo nel piccolo Borgo Madonita, dall’imbrunire fino a notte fonda, il Romanticismo si esplicherà nelle sue mille sfaccettature. La manifestazione è organizzata dal comune di Geraci Siculo con la collaborazione della Pro Loco locale. Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Popolo saranno le location in cui artisti di strada coinvolgeranno lo spettatore con i loro particolari ed entusiasmanti spettacoli e artisti locali si cimenteranno nella street art. Le proiezioni di scene tratte da film e da cartoni animati e foto d’epoca consentiranno al pubblico di immergersi ancora di più in un’atmosfera romantica. Per chi vuole conoscere ancora di più il Borgo è prevista una passeggiata romantica tra le viuzze e i vicoli.

In tarda serata la villetta della SS.ma Trinità farà da scenario ad uno spettacolo di musica popolare dal titolo “Musica e Amore”.