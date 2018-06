Una notte romantica nei borghi più belli d'Italia, amore e bellezza a Cefalù

In arrivo la terza edizione della Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia. Il 23 giugno 2018 anche il Comune di Cefalù aderisce all'evento nazionale.

Il sabato successivo al solstizio d'estate, 23 giugno prossimo, si svolgerà la terza edizione de "La Notte Romantica" dei Borghi più belli d’Italia, la Notte Bianca degli innamorati. Una manifestazione nata con l'obiettivo di rilanciare e rafforzare l'identità dei Borghi promuovendo un'atmosfera romantica, associata alle bellezze architettoniche e paesaggistiche di borghi e non solo. Un evento di richiamo nazionale che mira a diventare un appuntamento annuale di inizio estate. La terza edizione della Notte Romantica si terrà in circa 200 Borghi più belli d’Italia. Sarà un evento di grande richiamo per il pubblico sia italiano che straniero, uno degli eventi di punta nel panorama di manifestazioni turistico-culturali del nostro Paese. Anche a Cefalù il 23 giugno si festeggerà la Notte Romantica.

Per tutti gli innamorati (ma non solo!) sarà un appuntamento da non perdere quello con il borgo marinaro più romantico della Sicilia, un'atmosfera raccolta, al lume di candela, avvolgerà il molo della Vecchia Marina, per lasciarvi godere di uno straordinario skyline avvolto da un suggestivo gioco di note e luci. Inizio evento ore 21:30 - DjSetLive Luca de Paoli con Serena Pantaleo VisualDj. Si ballerà in riva al mare con uno scenario unico al mondo.Dalle 21.30 infatti ci saremo con “Una rotonda sul mare”: tutte le coppie in pista nel suggestivo molo della Vecchia Marina (set del film Premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” di Tornatore) cullati dalla dolce brezza marina del Molo di Cefalù.

#BorgoRomantico2018 è il challenge Instagram a cui tutti i protagonisti di questa magica notte potranno partecipare, inviando le loro foto a tema Amore e Bellezza, realizzate nei Borghi. I vincitori saranno premiati con la Guida ufficiale de I Borghi più belli d’Italia. Potrete scattare la vostra foto "KissMeStupid" nella Love Frame per partecipare al Challenge instagram #BorgoRomantico2018 - Kiss Photo Booth a cura di Peppe Turdo Ph. Oppure potrete inquadrare il vostro bacio di mezzanotte in una cornice straordinaria data dalla romanticissima Porta Pescara (Love Gallery), il cui allestimento floreale è a cura di Giuseppe Drago Floral Designer.Main media partner della manifestazione sono la RAI e la testata giornalistica regionale TGR.

Quest’anno la Notte Romantica si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, in Francia e in Vallonia (Belgio), con le tre associazioni analoghe alla nostra, Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus Beaux Villages de France et Les Plus Beaux Villages de Wallonie. Il 23 giugno vi aspettiamo a Cefalù per celebrare tutti insieme l'Amore e la Bellezza in una magica notte d’estate indimenticabile e densa di emozioni.