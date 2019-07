La notte della poesia, all'oratorio di San Lorenzo si festeggiano (anche) le stelle

Torna Sabato10 Agosto dalle h.22,00, la "Notte della Poesia" giunta alla sua dodicesima edizione. L'iniziativa, ideata dall’Associazione Amici dei Musei Siciliani per festeggiare romanticamente la notte di S.Lorenzo, avrà luogo come sempre nella splendida cornice barocca dell’Oratorio di San Lorenzo, opera del grande stuccatore palermitano Giacomo Serpotta.

Nella notte delle stelle cadenti sono invitati lettori, poeti, amatori a far da protagonisti declamando una poesia, edita o inedita, che abbia come tema: la notte, le stelle, i desideri, l’amore e le poesie del mondo. Quest’anno, sarà dedicata alla luna in occasione del 50° anniversario della sua conquista ed all'assenza in occasione del 50° anniversario del furto della Natività di Caravaggio. Durante la serata verranno proiettate una selezione di immagini di Marco Amato, astrologo e grande appassionato di fotografia, insieme a momenti di musica e danza che verranno comunicati qualche giorno prima dell'evento. La partecipazione alla serata è libera.