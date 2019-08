Roccapalumba, le musiche dei Percusax alle Notti di BCsicilia

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 26 agosto 2019 alle 21,30 in piazza Regina Elena a Roccapalumba l’iniziativa “Notte di Note, le musiche dei Percusax”. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Roccapalumba e il patrocinio della Regione Siciliana. Dopo la presentazione di Rosamaria Giordano, Sindaco di Roccapalumba, di Anna Modica, Presidente della sezione BCsicilia di Roccapalumba, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, inizierà la "Notte di Note".

I Percusax nascono nel 2016 da un’iniziale sperimentazione musicale del tutto innovativa che ha portato all’unione di due famiglie di strumenti dalle caratteristiche differenti: la ritmica delle percussioni e la melodia dei sassofoni. Il gruppo si compone di maestri e giovani studenti del Conservatorio Palermitano “A.Scarlatti”, già “V. Bellini”, provenienti da diverse realtà madonite e dal capoluogo siciliano. Durante ogni esibizione i Percusax danno seguito a un repertorio vasto ed eterogeneo, capace di spaziare da brani solisti per strumenti a percussione a brani d’insieme per percussion ensemble, fino ad approdare ad evergreen musicali quali colonne sonore di celebri film o musiche popolari.