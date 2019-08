Notte di Ferragosto con i Roxy da Opensea club

La notte di Ferragosto con una band capace di fare cantare e suonare di tutto, dai Bee Gees ad “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi, ma solo con grande qualità e soprattutto voglia di divertirsi e fare divertire. Questi sono i Roxy, ovvero l’unica band di Palermo dove già al primo ascolto il pubblico non può fare a meno di iniziare a ballare. Il gruppo suonerà il 14 agosto dalle 20 all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.



La serata inizierà alle 20 con la cena di terra o di pesce in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. Alle 22 al via il concerto dei Roxy. i Roxy. Il cantante Roberto Candia, e la sua band trasformeranno il locale in una sala dove sarà impossibile non muovere il corpo al ritmo di brani dei Maroon 5, di Ed Sheeran e tante hit anni Settanta, Ottanta e Novanta.



Seguirà djset fino a tarda notte. Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare telefonare al 3388221906 o al 3807980615. La pagina Facebook è: www.facebook.com/Openseaclub-2219036098135053/