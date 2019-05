Notte europea dei musei, porte aperte e visite guidate al Doderlein e al Salinas

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 18 maggio, visite notturne straordinarie del museo di Zoologia Pietro Doderlein e del Museo Salinas.

Il Museo Zoologico Doderlein (via Archirafi 16) raccoglie collezioni che contengono alcune migliaia di esemplari di Invertebrati e Vertebrati. Realizzato nella seconda metà del XIX secolo, al suo interno spicca la collezione di Pesci del Mediterraneo, conservata secondo uno speciale trattamento chimico, rimasto segreto, che ne ha preservato le caratteristiche fisiche ed estetiche. In occasione della Notte dei Musei, sabato 18 maggio l’ingresso al Museo di Zoologia sarà gratuito ma ogni mezz’ora, dalle 20 fino alle 23.30, partirà una visita guidata al costo di 3 euro . “Un pezzo che merita attenzione e stimola la curiosità del pubblico è la Cernia siciliana, nome scientifico Epinephelus sicanus. Elemento della storica collezione ittiologica, fiore all'occhiello del Museo, unica per la varietà di specie e la modalità di conservazione che ha mantenuto la forma naturale di pesci e squali – racconta Sabrina Lo Brutto, direttrice Doderlein - La Cernia siciliana fu scoperta da Pietro Doderlein nel 1882 nel nostro mare siciliano. Si tratta di una specie assai rara, probabilmente catturata un paio di altre volte in Mediterraneo, che fa pensare a un caso di cattura di ultimi esemplari di una specie ad oggi estinta. Il Museo ne conserva l'unico reperto museale, su cui si sta conducendo una ricerca molecolare in collaborazione all'Università di Bologna”.

Anche il Museo Archeologico Salinas aderisce alla Notte dei Musei e dalle 20 l’ingresso al Museo Salinas sarà gratuito. Partiranno delle visite guidate alle 20, alle 20:45 (in inglese), alle 21:30 e alle 22:15 al costo di 5 euro. Alle 20,30 la rassegna di musica proposta da CoopCulture propone il concerto di Chiara Minaldi tra le voci più amate ed accattivanti del panorama siciliano, si esibirà in duo col batterista Fabrizio Francoforte. I due daranno vita ad una invisibile fusione musicale a caldo del pop e del rock con i ritmi del jazz. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.