La notte europea dei musei dell'Università, aperture gratuite fino a mezzanotte

Sabato 19 maggio, il Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo partecipa con numerose attività alla XIX edizione de “La Notte Europea dei Musei” che si svolge in contemporanea nei paesi UE aderenti.

Al Museo di Geologia “G. G. Gemmellaro” (corso Tukory, 131) sono in programma alle 18.00 il laboratorio “Realizza il tuo calco” e alle 19.00 la “Tombola dei fossili”, entrambe attività ludico-didattiche rivolte ai bambini. Alle 21.30 la messa in scena della performance di teatro-concerto “Ipazia e le altre…” dedicata alle donne scienziate di tutti i tempi. Visite guidate ad ingresso gratuito fino alle 23.00. Partecipazione alle attività solo su prenotazione chiamando ai numeri: 091238646 65/90/91 o inviando una mail all’indirizzo mgup@unipa.it

Al Museo di Zoologia “P. Doderlein” (via Archirafi, 16) alle 18.00 in Aula Anfiteatro è in programma la conferenza sul “Endemismi in Sicilia”, a cura del prof. Bruno Massa; segue “Alla scoperta del Mondo Marino”, attività ludico-didattica per famiglie in Aula Conferenze, e ”Alla scoperta del mondo terrestre”, introduzione ai casi di endemismi e di specie estinte presenti nelle collezioni museali nella Sala Espositiva Museo. Visite guidate ad ingresso gratuito fino alle 24.00 condotte dagli studenti dell'Istituto Majorana di Palermo impegnati nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

Al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi (Edificio 8 , Campus universitario di Viale delle Scienze) a partire dalle 18.00 sono in programma numerose attività ad ingresso libero quali visite guidate, seminari divulgativi e laboratori didattici, dedicati anche ai bambini, e realizzati dalla associazione Palermoscienza, da MetaIntelligenze Onlus e dall’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, il cui filo conduttore sarà il rapporto tra il mondo microscopico e quello macroscopico, dai nanotubi ai pianeti. Visite guidate ad ingresso gratuito fino alle 24.00.