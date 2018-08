Telescopi, musica live e osservazioni: la notte delle stelle al Sanlorenzo Mercato

Telescopi, musica e spettacolo: a partire dalle 20.30 al Sanlorenzo Mercato il 10 agosto, la notte delle stelle, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, tra osservazioni stellari, talk e musica.

Protagoniste assolute le stelle, da osservare, ascoltare e scoprire, per un appuntamento – quello della notte di San Lorenzo a Sanlorenzo Mercato – che è ormai diventato un must da tutto esaurito, dopo le due passate edizioni. Mentre continua il palinsesto della rassegna musicale estiva “Stelle a Sanlorenzo”, le stelle, questa volta quelle vere, saranno protagoniste assolute grazie alla collaborazione con l’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo: si potrà osservare il cielo con due speciali telescopi alla scoperta dei corpi celesti e le costellazioni più visibili.

Si comincia alle 20.30 con il talk sul palco del giardino, occasione per il pubblico per dialogare con gli astronomi dell'INAF sugli eventi astronomici di questo periodo dell'anno (in particolare l’osservazione di Marte e le Perseidi). L'astronomo e divulgatore Antonio Maggio aprirà la serata presentando il cielo di agosto e discutendo di stelle cadenti, della Luna e dei vari pianeti, tra cui appunto Marte, al centro delle cronache recenti per la scoperta dell’acqua. Ma si parlerà anche di inquinamento luminoso e dei suoi effetti sugli uomini e sulla fauna notturna.

Spazio poi a partire dalle 21 alle osservazioni al telescopio con gli astronomi Tiziano Zingales e Luciana Ziino che consentiranno di distinguere tra nebulose e costellazioni e individuare pianeti come Saturno, Marte e Giove, quest’ultimo visibile solo nella prima parte della serata.

Tutti con il naso all’in su alla ricerca delle assolute protagoniste della serata, le stelle cadenti, note ai più come le “lacrime di San Lorenzo”, ovvero le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi. Si tratta di piccolissimi frammenti della cometa Swift-Tuttle che incrociano l'orbita della Terra, ed entrando con grandissima velocità nell’atmosfera creano le caratteristiche scie luminose. Gli scienziati spiegheranno anche tutti i perché legati al fenomeno delle stelle cadenti e le sue ragioni storiche, rispondendo a tutte le domande di grandi e piccoli.

Alle 21.30 sul palco del giardino anche il live dei The Store capitanati da Giampiero Militello. La band porta sul palco cover internazionali sapientemente mischiate a famosissimi brani italiani, riproposti con il sound o lo stesso arrangiamento di storiche hits, tutte da ballare e cantare a squarciagola. The Store è una band composta da veri “animali da palcoscenico” come Giampiero Militello (voce), Marco Trapani (chitarra), Marco D’arpa (basso), Francesco Chiavetta (batteria). Nata nel 2002, la band vanta centinaia di concerti nei migliori club ed eventi.